Blick über den Helenesee. Der Helenesee ist einer der beliebtesten Badeseen in Brandenburg.

Umwelt Badegewässer in Brandenburg besonders häufig mit Bestnote

Potsdam. Die Badegewässer in Brandenburg haben im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders häufig Bestnoten erhalten. In den Jahren 2014 bis 2017 bekamen rund 97,9 Prozent der untersuchten Badestellen im Land die Bestnote "ausgezeichnet" - bundesweit waren es 91,4 Prozent, wie das Potsdamer Verbraucherschutzministerium am Dienstag auf Grundlage eines Berichts der Europäischen Kommission mitteilte. EU-weit erhielten etwa 85 Prozent der Badestellen die Bestnote.

Mitte Mai hatte das Ministerium bereits mitgeteilt, dass 2017 von 250 untersuchten Badestellen in Brandenburg 238 die Bestnote erhalten hatten. Als "mangelhaft" wurde lediglich die Naturbadestelle Spreelagune in Lübben im Landkreis Dahme-Spreewald beurteilt. Dort kann zwar weiter gebadet werden, sicherheitshalber wird sie nun aber vierzehntägig überwacht.

( dpa )