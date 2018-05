60 Betriebe bieten Samen für Wildblumen

Temmen/Blaufelden-Raboldshausen (dpa/bb) – Das Bewusstsein für den Erhalt einheimischer Wildpflanzenarten wächst in Deutschland nur langsam. Zu diesem Fazit kommen Erzeuger sowie Händler dieser sogenannten Regio-Saaten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt gibt es nach Angaben des Verbandes deutscher Wildpflanzen- und Wildsaatgut-Produzenten (VWW) deutschlandweit rund 60 Betriebe, die darauf spezialisiert sind.

Die gesamte Anbaufläche beträgt lediglich 500 Hektar, sagte Ernst Rieger, Geschäftsführer der Rieger-Hofmann GmbH in Blaufelden-Raboldshausen (Baden-Württemberg), die das Saatgut in den Handel bringt. In zwei Jahren dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz nur noch diese Regio-Saaten in der freien Natur ihres Herkunftsgebietes ausgesät werden - an Straßen- und Ackerrändern sowie Uferböschungen sowie als Ausgleich für Bauprojekte.

Laut Rieger könnte es zu Engpässen kommen, weil dann der Bedarf von den wenigen Erzeugern nicht gedeckt werden könne. Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe es bisher versäumt, Landschaftspflege und Naturschutz darauf vorzubereiten und zu fördern, sagte er.

