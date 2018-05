Gefährliche Messerattacke: Prozess gegen 19-Jährigen

Berlin. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Ein 19-Jähriger muss sich von heute an vor dem Landgericht Berlin dafür verantworten, dass er in einem Streit mit drei Brüdern in Berlin-Britz ein Messer gezogen und einen 20-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Mit zwei gesondert verfolgten Mittätern soll der 19-Jährige im Oktober 2017 zunächst drei Brüder in einem belanglosen Streit auf der Straße attackiert haben. Die Gruppe um den Angeklagten habe die Kontrahenten mit Fäusten geschlagen und sie mit Glasflaschen beworfen. Der 19-Jährige soll schließlich ein Messer gezogen und einen Gegner niedergestochen haben. Sechs Prozesstage sind geplant.

( dpa )