100 Jahre Berliner Pressekonferenz

Spargelessen der Berliner Pressekonferenz 2018, Empfang zum 100. Jahrestag im Hugos in Berlin, mit Thomas Klein, Vorsitzender Berliner Pressekonferenz, Kulturstaatsministerin Monika Gruetters, Can Duendar

Berlin. Das Spargelessen der Berliner Pressekonferenz hat Tradition – und doch war in diesem Jahr etwas anders. Statt zum Mittagessen hatte der Vorsitzende Thomas Klein am Montag zum abendlichen Dinner ins Restaurant "Hugos" im 14. Stock des Hotels "Intercontinental" an der Budapester Straße geladen. Der Grund dafür war ein besonderer Anlass: Die Berliner Pressekonferenz feiert 2018 ihr 100-jähriges Bestehen. Damit ist die Berliner Pressekonferenz eine der ältesten unabhängigen Vereinigungen von Journalisten, die deren Arbeit unterstützen.

Ehrengast des Abends war der ehemalige Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar. Der 56-Jährige, der aktuell in Deutschland lebt, wurde 2015 in der Türkei der Spionage angeklagt. In seiner Heimat drohen ihm mehrere Jahre Haft. "Wenn sich in der Türkei so viele wertvolle Journalisten an einem Ort treffen wollen würden, müsste das wahrscheinlich im Gefängnis stattfinden", sagte er. "In der Türkei muss man derzeit einen sehr hohen Preis zahlen, wenn man frei berichten möchte."

"Es ist erschreckend, dass so etwas in einem befreundeten Land passiert", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller angesichts der Lage in der Türkei noch schnell, bevor es dann Beelitzer Spargel mit Kalbsschnitzel von "Hugos"-Küchenchef Eberhard Lange gab. "Deutschland zur Spargelzeit, das ist kulinarischer Ausnahmezustand", stellte Kulturstaatsministerin Monika Grütters fest. "Kein Gemüse genießt so viel journalistische Berichterstattung und schafft es kurzzeitig, ein Schnitzel zur Beilage zu degradieren."

Im Anschluss hatten die rund 170 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Medien, darunter Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem, der Charité-Vorstandsvorsitzende Karl Max Einhäupl und Christine Richter, zukünftige Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, noch die Möglichkeit, ihre angeregten Gespräche an der Bar fortzusetzen. "Das ist aber nicht der Grund dafür, dass die Senatspressekonferenz morgen erst später stattfindet", so Thomas Klein.