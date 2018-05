Die Temperaturen steigen sollen in Berlin am Dienstag einen neuen Höhepunkt erreichen. Das sind Tipps für die heißen Tage.

Hitze in Berlin 32 Tipps für 32 Grad - So bewahren Sie einen kühlen Kopf

1. Außergewöhnliche Eissorten probieren Vanille, Schokolade, Banane – wie langweilig! Wie wäre es heute mit einem Gorgonzolaeis mit Walnüssen und Feigensoße? Ausgefallene Eissorten gibt es zum Beispiel im Café Engelchen.

2. Radfahren Eine entspannte Radfahrt erfrischt den Körper. Und der Gegenwind trocknet den Schweiß, jedenfalls solange man fährt.

3. Abkühlung im Wannsee Badespaß gibts natürlich an vielen Berliner Seen. Traditionell am schönsten ist es im Sand am Wannsee. Die Wassertemperatur beträgt 22 Grad.

4. Selbstgemachter Eistee So geht´s: Schwarzen Tee kochen, dann drei bis fünf Minuten ziehen lassen und süßen. Dann eine Zitrone auspressen und dazugießen. Dann eine Minze zerrupfen, Ingwer reiben und auch dazugeben. Im Kühlschrank abkühlen. Fertig

5. Ein schwimmendens Restaurant besuchen Die Füße hochlegen und bei einem leckeren Drink die Aussicht auf die Spree genießen? Das bietet zum Beispiel das Restaurantschiff "SpreeArche".

Müggelseedamm 70, Friedrichshagen, Internet: www.spreearche.de

6. Ab in die Tiefe Im Keller gibt es immer etwas zu tun. An heißen Tagen bietet es sich besonders an, ins Kühle zu steigen.

7. 1001 Nacht erleben Ein Wüstenklima haben wir mit 30 Grad noch nicht erreicht. Kamele fühlen sich trotzdem ganz wohl. Haben Sie schon einmal ein Kamel geritten? Auf dem Kamelhof Nassenheide haben Sie die Möglichkeit dazu. Am Dorfanger 12, Löwenberger Land,

Reservierung: 0177 30 195 30

8. Keine Lust auf Freibad? Auf zum Badeschiff! Im Badeschiff Berlin kann man den sommerlichen Tag mit Musik und Cocktails verbringen. Und baden kann man selbstverständlich auch.

Eichenstraße 4, Alt-Treptow, www.

arena.berlin/veranstaltungsort/badeschiff/

9. Unter Palmen in Berlin Flugtickets sind teuer und überhaupt, es gibt keine Direktverbindung Berlin-Hawaii. Macht nichts. Im Haubentaucher Berlin kriegt man auch Urlaubsfeeling unter Palmen, nur eine U-Bahnfahrt entfernt.

Revaler Str. 99, Friedrichshain,

www.haubentaucher.berlin/de

10. Wasserski fahren Joggen oder Fitness – dazu ist es viel zu warm! Das Einzige, was jetzt wirklich Spaß macht: Sport im Wasser. Im Strandbad Jungfernheide ist beim Wasserski allerdings etwas Körperbeherrschung gefragt.

11. Einfach loslachen Loslachen ohne Grund? Das erfrischt den Geist. Wer dazu normalerweise in den Keller geht, kann sich beim Lachyoga neue Anregungen holen.

Tempelhofer Feld, Eingang Columbiadamm, jeden Sonntag von 12–13 Uhr, Internet: www.kreativitaet-und-lachen.de

12. Im Freien übernachten Dachgeschosswohnungen mögen manche Menschen noch immer als hip betrachten. Jetzt kommen sie eindeutig an ihre Grenzen: Die gefühlte Temperatur drinnen übersteigt mitunter die äußere. Was hilft: auf dem Balkon schlafen. Isomatte, Mückenspray – auf geht's.

13. Viel trinken Absurderweise ist es in Berlin ja so: Wir verbrauchen eigentlich alle zu wenig Wasser. Bei diesen Temperaturen kann man leicht nachhelfen. Dr. Konrad Schmidt vom Institut für Allgemeinmedizin der Charité empfiehlt, je nach Körpergewicht 1,5–3 Liter Wasser gut verteilt über den Tag zu trinken. Dies gelte jedoch nicht für Menschen mit Herz- oder Nierenproblemen.

14. Kleine Abkühlung gefällig? Tun Sie ein paar Eiswürfel in einen Waschlappen und fahren Sie damit über die Haut. Das hinterlässt einen kühlenden Effekt. Anregendes Peeling gibt's dazu.







15. Eiskalte Getränke meiden Schon klar, am liebsten würden Sie Ihren Drink mit Eiswürfeln auffüllen. Keine gute Idee. Denn der Körper reagiert auf Kälte und produziert automatisch Wärme. Dadurch schwitzt man mehr.



16. Die Steglitzer Woche besuchen Der Ventilator ist kaputt? Ordentlich Wind um die Nase bekommen Sie zum Beispiel auch im Fahrgeschäft "Break Dance" auf der Steglitzer Woche.

Bis 10. Juni, Parkanlage am Teltowkanal zwischen Hindenburgdamm und Ostpreußendamm

17. Klimaanlage zum Selbermachen Ein Tipp für Sparfüchse: Hängen Sie ein feuchtes Bettlaken vor die Fenster. Dadurch wird die Luft gekühlt und Sie sparen sich eine teure Klimaanlage.

18. Fenster tagsüber schließen Die Fenster sollten nur morgens oder abends geöffnet werden, damit keine warme Luft in die Wohnung gelangt.

19. Morgens hin, abends zurück Usedom, Ueckermünde oder Warnemünde? Ein Tagesausflug an die Ostsee lohnt sich. Warnemünde gibts bei der Bahn ab ungefähr 50 Euro.

20. Den Garten auf Vordermann bringen Ein Garten ist doch etwas Schönes – vor allem dann, wenn man durch den Rasensprenger laufen kann. Da werden Kindheitserinnerungen wach.

21. Besuch in öffentlichen Gärten Sie haben gar keinen eigenen Garten? Da helfen die öffentlichen Parks und Gärten. Im Moabiter Unionpark wird übrigens gegen 10 Uhr der Rasen gesprengt.

Bremer Straße 47, Moabit, rund um die Uhr geöffnet.

22. Ins Kino gehen Kühl und dunkel – Kinosäle sind ein Paradies für Allergiker und Hitzeopfer. Mit Popcorn, Cola oder Nachos kann man mit Familie oder Freunden schöne Stunden verbringen. Aber vorsicht beim Rausgehen: Dann kommt der Hitzehammer.







23. Schwarzlicht-Minigolf Für Minigolf im Freien ist es zu warm. Kühler geht's auf der Schwarzlicht-Minigolfanlage in Lichterfelde.

Goerzallee 190, Lichterfelde

24. Sprung aus 125 Meter Höhe Der Drei-Meter-Turm im Freibad reicht nicht mehr? Versuchen Sie es mit einem Sprung aus 125 Meter Höhe vom "Park Inn"-Hotel am Alexanderplatz. Dieser Adrenalinschub garantiert Frische.

25. Sonnencreme nicht vergessen! Um die Haut vor Sonnenbränden zu schützen, darf reichlich Sonnencreme an heißen Tagen nicht fehlen.

26. Die passende Kleidung wählen Schwarze Kleidung sollte man ganz hinten im Kleiderschrank lassen. Lieber helle Kleidung. Luftig und leicht ist hierbei das Motto. Beim Material sollte man auf hautfreundliche und synthetikfreie Kleidung achten.







27. Das richtige Deo wählen Tun Sie Freunden und Kollegen einen Gefallen: Wählen Sie das richtige Deo. Schweiß­flecken unter den Achseln sind unangenehm. Das Deodorant sollte darum Antitranspirante enthalten.



28. Das Auto nicht volltanken Der Kraftstoff dehnt sich bei hohen Temperaturen aus, kann über die Tankentlüftung entweichen und sich entzünden.

29. Einen Mittagsschlaf machen Von 12 bis 15 Uhr ist die Sonneneinstrahlung am höchsten. Wenn der Job es erlaubt, kann man diese Zeit hervorragend nutzen und sich ein Schläfchen gönnen.







30. Bei Minus 150 Grad frieren Halten Sie minus 150 Grad Celsius ohne Kleidung aus? In einer Kältesauna können Sie es selber austesten.

Cryotherapie Berlin, Marburger Straße 12–13, Charlottenburg



31. Leichtes Essen An warmen Tagen sollte man leichtes Essen zu sich nehmen. Wie wäre es mit einem leckeren Obstteller?







32. Einen kühlen Kopf bewahren Den Kopf sollten Sie mit einem Sonnenhut schützen.