Das ist der neue Trend für Jogger mit Hund

In Berlins erstem Canicross-Verein trainieren Jogger mit einem Zugtier. Und kommen dabei ganz schön auf Tempo.

105.836 Hunde gibt es laut Statistik in der Hauptstadt. Nicht amtlich erhoben wird dagegen die Zahl der Jogger. Eine aktuelle Umfrage sieht indes den Langstreckenlauf unter den von Berlinern bevorzugten Sportarten an zweiter Stelle – gleich nach dem Radfahren. Das, davon ist Alexander Herrmann überzeugt, sollte ausbaufähig sein, sportlich, versteht sich: Der 35-Jährige ist Vorsitzender von Berlins erstem Canicross-Verein. Dessen derzeit rund 40 Mitglieder laufen oder radeln in ihrer Freizeit durchs Gelände – und nehmen dabei ihren Hund als Zugtier mit.

Alexander Herrmanns Hündin Amy war ein Jahr alt, als dieser den in Deutschland noch kaum bekannten Sport für sich und das Tier entdeckte. Den "Hauptstadt Canicross Schlitten- und Zughundesport Verein" gründeten er und seine Mitstreiter vor drei Jahren. Herrmann: "Wir möchten Canicross in der Hauptstadt einfach bekannter machen."

Zumeist an den Wochenenden treffen sich die Aktiven zum Training in einem geeigneten Waldgebiet der Stadt. Die auf der Vereins-Webseite angekündigten Termine stehen auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. "Keiner muss eintreten, um da mitzulaufen. Auch wenn wir uns natürlich über jeden freuen, der zum Verein dazustößt", sagt der Vorsitzende.

"Man hat nicht das Gefühl, sich mehr anzustrengen"

Nachwuchs fand Herrmann unter anderem in der eigenen Familie. Längst muss er sich beim Sonnabend-Training mit Tochter Josephine absprechen. Seit vier Jahren spannt diese sich ebenfalls gern Husky-Hündin Amy vor. Ist der ursprünglich aus dem Schlittenrennen entwickelte Zugsport, der mit spezieller Ausrüstung auch auf dem Fahrrad (CaniX-Bike), auf Skiern, einem Roller (CaniX-Scooter) oder sogar mit einem Longboard ausgeübt werden kann, schon bei Erwachsenen eine Nischendisziplin, so sind Kinder und Jugendliche in dem Sport erst recht eine Randerscheinung.

Und das, so Herrmann, obwohl der Reiz für engagierte Läufer auf der Hand liegt: Gezogen durch den Hund werden die Schritte automatisch größer, die Flugphasen länger. "Und dabei hat man gar nicht das Gefühl, sich mehr anzustrengen", sagt er.

Um eine halbe bis eine Minute pro Kilometer kann der Hund in einem eingespielten Team das Tempo eines Läufers steigern. Immer vorausgesetzt, der Vierbeiner ist in Stimmung. "Prinzipiell", sagt Herrmann, "kann man Canicross mit jeder Hunderasse machen. Wobei gerade Huskys eigentlich nicht die idealste Besetzung sind, denn das sind ziemlich sture Tiere. Wenn Amy keine Lust hat, dann hat sie eben keine Lust." Das bekam Josephine zum Beispiel bei den Europameisterschaften 2016 und 2017 zu spüren: "Bei beiden Meisterschaften bin ich praktisch ohne Unterstützung gelaufen. Amy wollte einfach nicht", erzählt die Zwölfjährige und zuckt mit den Achseln.

Verschiedene Fortbewegungsmittel möglich

Beim Training an einem sonnigen Sonnabend im Tegeler Forst ist Amy allerdings in Stimmung. Vielleicht liegt es an den Neulingen, von denen heute gleich drei da sind. Ihre Hunde tänzeln aufgeregt um ihre Beine. Dabei, sagt Reinickendorferin Simone Moeck, sei sie erst einmal nur zum Zuschauen gekommen. "Mich reizt die Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur", sagt die 49-Jährige.

Ein zusätzliches Plus beim Canicross sei die Vielfalt der Fortbewegungsmittel. Dass ihre siebenjährige Hündin schon Erfahrung mit Canicross hat, weiß Moeck von deren Vorbesitzerin. Und Caya selbst zeigt deutlich, wie gern sie mitlaufen würde, als der kleine Trupp – nachdem Herrmann einige der speziellen Canicross-Geschirre ausgeliehen, ihren perfekten Sitz gezeigt und Erklärungen zu Anatomie und Schutz des Hundes gegeben hat – jetzt Aufstellung nimmt.

Trainiert wird nur bei Temperaturen bis 18 Grad

Als Erstes starten die erfahrenen Läufer. Angetrieben von ihren Hunden, legen sie fast sofort ein ordentliches Tempo vor. Paula Schmidt dagegen, die über eine Freundin im Verein zu diesem ersten Lauf mit Zughund kam, hat zunächst Schwierigkeiten, ihren Dalmatiner-Collie-Mix in der Spur zu halten. "Das war ganz schön ungewohnt", keucht sie, als die Gruppe nach einer kleinen Runde wieder am Parkplatz ankommt. "Mein Hund war etwas außer Kontrolle. Und für mich war es ziemlich anstrengend, ich muss erst mal richtig ins Training kommen."

Dafür bleibt den Läufern über den Sommer genügend Zeit. Denn um die Hunde bei steigenden Temperaturen nicht zu überanstrengen, gibt der Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV) genaue Regeln vor. Diese gelten zwar offiziell nur für Wettkämpfe, aber "wir trainieren bei mehr als 18 Grad nicht mehr", sagt Alexander Herrmann sehr bestimmt. "Das gebietet der Tierschutz."