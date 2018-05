Landgericht verurteilt Callboy zu Freiheitsstrafe

Verabredungen zu trauter Zweisamkeit werden heutzutage oft und gern im Internet getroffen, das Angebot an "Dating-Apps" und "Flirtlines" ist schier grenzenlos. Dass die vereinbarten Treffen dann aber nicht immer so verlaufen wie erhofft, musste im vergangenen Jahr ein 39-jähriger Berliner erfahren. Zu amourösen Aktivitäten kam es in seinem Fall nicht, dafür fehlten ihm nach dem Treffen Bargeld und Wertsachen. Der 25-jährige Alin M. wurde dafür am Montag vom Landgericht zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der angeklagte Rumäne soll Ende August sein Opfer kurz zuvor über eine von Homosexuellen genutzte Dating-App kennengelernt haben. In der Wilmersdorfer Wohnung des Mannes soll er ihn mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld, einen hochwertigen Laptop und zwei Markenuhren geraubt haben. So steht es in der Anklage, so schilderte es auch der Geschädigte in der Verhandlung. M. präsentierte dagegen eine andere Version. Ja, er habe 20, 30 Euro aus einer Tasche entwendet und eine Uhr an sich genommen, "die da gerade so rumlag". Aber, darauf legte er Wert: keine Gewalt, keine Drohung, kein Messer.

"Männer über 50 Jahre müssen auf jeden Fall immer zahlen"

Zu sexuellen Handlungen, dem ursprünglichen Zweck des Treffens, sei es nicht gekommen, sagte der Angeklagte weiter aus. Offenbar fand er nur mäßig Gefallen an seinem neuen Bekannten. Das Foto, das der von sich ins Internet gestellt hatte, entsprach wohl nicht ganz der Realität. "Einen Bauch hatte er auch", monierte M. Daher habe er sich unter einem Vorwand schnell wieder verabschiedet. Die Antipathie beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit, auch der Geschädigte sagte aus, sein Besucher sei ihm nicht geheuer gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte M. wegen schweren Raubes angeklagt, Mindeststrafe fünf Jahre. Doch dafür reichten die Beweise nicht, letztlich stand Aussage gegen Aussage. So blieb eine Verurteilung wegen Diebstahls unter Einbeziehung eines früheren Urteils. In Köln zog der 25-Jährige schon einmal die gleiche Masche ab, und das nach Überzeugung der Ermittler nicht nur einmal.

"Callboy" sagte M. auf die Frage des Vorsitzenden nach seiner derzeitigen Tätigkeit. Es gehe ihm aber nicht immer ums Geschäft. Manche Verabredung, wie die mit dem 39-Jährigen, treffe er nur, "um Spaß zu haben". Eine strikte Trennung zwischen Spaß und Geschäft gibt es für ihn aber offenbar nicht. Für M. gilt nach eigenen Angaben: "Männer über 50 Jahre müssen auf jeden Fall zahlen."

