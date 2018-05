In der Nacht zu Sonntag wurde ein 63-Jähriger in Spandau ermordet

Der Mord an einem 63-Jährigen in Spandau gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Am Montag gab sie weitere Details zum Toten bekannt.

Erstochen auf dem Heimweg Mord in Spandau: Polizei gibt weitere Details bekannt

Nach der Tötung des 63-jährigen Serben Dragan K. in Spandau sind am Montagnachmittag neue Details öffentlich geworden: Laut der Staatsanwaltschaft war der Mann auf dem Nachhauseweg von seinem Restaurant in Spandau, als er im Hauskavelweg im Ortsteil Falkenhagener Feld unweit seines Hauses erstochen wurde.

Angaben zum Täter oder möglichen Tatmotiven konnten Staatsanwaltschaft und Polizei auch am Montag nicht machen. Am Sonntag hatte es noch geheißen, man suche im persönlichen Umfeld des Mannes nach einem Motiv. Laut Polizei wolle die ermittelnde Mordkommission nun in der Straße und der näheren Umgebung mit Handzetteln nach möglichen Zeugen der Tat suchen.

Anwohner hatten den Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 23.30 Uhr entdeckt. Zusammen mit eintreffenden Polizeibeamten versuchten sie vergeblich, den Mann zu reanimieren. Er erlag noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr seinen Verletzungen. Noch in der Nacht erschien die Spurensicherung am Tatort – der Einsatz wurde erst gegen 9 Uhr morgens beendet.

Den gesamten Sonntag über befragten Ermittler der Mordkommission die unmittelbaren Zeugen und weitere Anwohner des Hauskavelweges. Auch im Umfeld des Getöteten werde ermittelt. Ob dazu auch das Restaurant und die Kirchengemeinde zählen, in der sich der Mann engagiert, wollten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Das Opfer der Straftat ist nach ersten Ermittlungen ein unbescholtener Bürger. Gegen ihn gab es keine Verfahren.

Am Hauskavelweg erinnert nun ein Rosenstrauß mit einem schwarzen Band an den Getöteten. Dieser war am Tag nach der Tat am Zaun des Grundstücks befestigt worden, vor dem der 63-jährige gefunden worden war.

Mehr zum Thema:

Rätselhafter Mord an 63-Jährigem: Ermittlungen dauern an