Sehnsuchtsort Brandenburg: Neue Landesmarketingkampagne

Blick über den Storkower See im gleichnamigen Ort.

Potsdam. Mit sechs Plakatmotiven startet diese Woche die neue Landesmarketingkampagne Brandenburgs. "Brandenburg. Es kann so einfach sein" - unter diesem Motto solle Sehnsucht nach dem Land zwischen Elbe und Oder geweckt werden. Mit den Motiven werde auf den Punkt gebracht, was Brandenburg ausmache, sagte Staatssekretär Thomas Kralinski, Chef der Staatskanzlei, am Montag bei der Präsentation.

Zielpublikum seien Brandenburger und Zugezogene. Mehr Menschen solle Lust gemacht werden, hier eine Heimat zu finden. Auch sollen Einheimische stolz auf ihr Land sein. Zunächst werden ab Dienstag Plakate im Süden des Landes geklebt, ab Freitag dann im Norden. Insgesamt sind 500 Flächen sind geplant.

( dpa )