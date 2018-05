BER-Betrugsprozess: Gericht regt Gespräch an

Cottbus. Im Prozess wegen Betruges beim Bau des Hauptstadtflughafens BER hat das Landgericht Cottbus ein Gespräch zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung als Option angeregt. Mit einer Absprache könnte das Verfahren verkürzt werden, wie in der Verhandlung am Montag ausgeführt wurde. Auch am zweiten Verhandlungstag schwieg der Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Bauunternehmer vor, zwischen April und Juni 2012 falsche Rechnungen für Rohbauarbeiten am Fluggasterminal gestellt und dadurch der Flughafengesellschaft einen Schaden von annähernd 250 000 Euro verursacht zu haben.

( dpa )