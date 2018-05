Drei Sprayer auf frischer Tat erwischt

Berlin. Die Bundespolizei hat drei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt. Sie hätten am Montagmorgen eine abgestellte S-Bahn am Ostbahnhof auf 45 Quadratmetern besprüht, teilten die Sicherheitskräfte mit. Die Zivilbeamten hätten das Trio auf dem Grundstück eines Technoclubs in Friedrichshain gestellt. Dorthin waren die drei Männer im Alter von 27 bis 30 Jahren den Angaben zufolge nach ihrer Aktion geflüchtet. Bei der Festnahme wurde Sprayer-Zubehör gesichert. Zwei Verdächtige sollen der Polizei bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt sein.

( dpa )