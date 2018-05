Wildcard: Füchse hoffen noch auf Champions League

Kassel. Nach dem verpassten Sprung auf Platz zwei in der Handball-Bundesliga hoffen die Füchse Berlin noch über einen Umweg auf die Teilnahme an der Champions League. "Wir werden eine Wildcard beantragen", sagte Manager Bob Hanning. Im vergangenen Dezember hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) allerdings beschlossen, in der Spielzeit 2018/19 keine Wildcard für die Königsklasse an die Bundesliga zu vergeben.

Böse wollte und konnte den Füchsen Berlin nach der deutlichen 24:31-Niederlage in Melsungen niemand sein. "Der Akku ist leer", sagte Trainer Velimir Petkovic und Hanning erklärte: "Wenn selbst der Reservekanister leer ist, dann ist einfach nicht mehr möglich." Die Mini-Chance auf Platz zwei in der Bundesliga und damit die direkte Qualifikation für die Champions League ist einen Spieltag vor dem Ende dahin. An den Meistertitel hatte ohnehin niemand ernsthaft geglaubt.

In Melsungen riss die Erfolgsserie von zuletzt sieben Pflichtspielsiegen in Serie. Trainer Petkovic musste zudem mal wieder auf Personal verzichten: Stipe Mandalinic und Mattias Zachrisson fielen verletzt aus. "Wir sind alle ziemlich kaputt von den letzten Wochen und das hat man heute auch gesehen. Wir haben nicht viel wechseln können", sagte Nationalspieler Fabian Wiede.

Die Füchse bereiten sich nun auf das letzte Saisonspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Hüttenberg vor. Dann werden sie von ihren Fans in die Sommerpause verabschiedet.

( dpa )