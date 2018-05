Berlin. Ein Taxifahrer ist in Berlin mit 149 statt erlaubten 60 Stundenkilometern über die Stadtautobahn gerast. Polizisten blitzten ihn in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr am Autobahndreieck Funkturm auf der Fahrbahn Richtung Süden, wie die Polizei mitteilte. In dem Bereich war wegen Bauarbeiten an einer Brücke nur Tempo 60 zugelassen. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 1360 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten.

( dpa )