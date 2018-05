Kriminalität Mehr Gewalttaten in Bussen und Bahnen

Berlin. Die Gewalt in den Bussen und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat in den vergangenen fünf Jahren zugenommen. Die Zahl der Körperverletzungen in U-Bahnen etwa stieg um 17 Prozent auf 1863 Fälle, wie die "Berliner Morgenpost" (Montag) berichtet. Sie beruft sich dabei auf Zahlen, die der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier bei der Senatsinnenverwaltung erfragt hatte.

Die Zahl der Sexualdelikte in den U-Bahnen stieg den Angaben zufolge um das Vierfache - auf 125 Fälle im vergangenen Jahr. Die gemeldeten Fälle von Taschendiebstahl in der U-Bahn sind dagegen zurückgegangen: 2016 waren es rund 10 000, im vergangenen Jahr weniger als 5000.

Allerdings ist auch die Zahl der Fahrgäste in den vergangenen Jahren gestiegen - 2017 um 1,8 Prozent.

( dpa )