Eine Erzieherin liest mit Zwillingen ein Buch in einer Kindertagesstätte.

Kindergärten Kostenbelastung für Kinderbetreuung in Berlin am geringsten

Berliner Eltern haben im bundesweiten Vergleich die geringste Kostenbelastung für den Kita-Besuch ihrer Kinder. Durchschnittlich 1,8 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens geben sie monatlich dafür aus, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab. In Schleswig-Holstein am anderen Ende der Skala sind es 9,0 Prozent. Ärmere Familien zahlen der Studie zufolge einen höheren Anteil ihrer Einnahmen für Kinderbetreuung als besser betuchte Eltern.

In Berlin besuchen derzeit mehr als 160 000 Kinder eine Kita oder Tagespflege-Einrichtung. Die Kita-Gebühren wurden in den letzten Jahren schrittweise abgeschafft. Momentan fallen sie nur noch für Kinder unter einem Jahr an. Daneben zahlen Eltern für Mittagessen, zudem erheben etliche Kitas Zusatzbeiträge etwa für Bastelmaterial, besonderes Bio-Essen oder zusätzlichen Musikunterricht.

( dpa )