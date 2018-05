So entsteht Berlins Stadthonig

Stadtimkerin Erika Mayr am 08.05.2018 in Berlin auf einem Fabrikdach im Kreuzberg.

7000 Völker leben inzwischen in Berlin. Stadtimkerin Erika Mayr betreut 15 auf den Dächern der Stadt. Ein Besuch bei der Honigfrau.

Es geht hoch hinaus: Durch einen schmucklosen Heizungsraum im vierten Stock betritt Erika Mayr das Flachdach vom Zeughof in Kreuzberg. Im Hintergrund glänzt der Fernsehturm im Sonnenlicht. Aber hier oben, über den Dächern Berlins, ertönt ein flirrendes Summen, das so ganz untypisch ist für eine Stadt mit 3,7 Millionen Einwohnern. Ssssssummmm – eine Biene fliegt vorbei. Dann noch eine und noch eine. Plötzlich ist die Luft erfüllt mit einem dröhnenden Rauschen.

Kein Wunder: Rund 50.000 braun-gelbe Brummer leben hier oben in zwei Bienenstöcken. Auf Mayrs Gesicht legt sich ein zufriedenes Lächeln. Sie ist gewissermaßen die Mutter dieser fliegenden Tierchen, die Bienenkönigin.

Erika Mayr ist Stadtimkerin."Ich werde von diesem Summgeist, wie ich es nenne, immer begleitet. Die Bienen können zwar ganz viel allein machen. Aber ich denke trotzdem ständig an sie", erzählt Mayr, wirft sich Imkerhut samt Schleier über ihre kurzen braunen Haare und geht schnurstracks auf die Bienenkästen zu. Zwei-, dreimal pumpt sie ihren Smoker. Weißer Rauch breitet sich über dem Bienenstock aus, das soll die Honigtierchen beruhigen. Und Mayr kann vorsichtig einen Rahmen herausziehen, an dem Bienen samt Honigwaben kleben – benebelt und gelassen.

Etwa 7000 Bienenvölker leben in der Stadt

In Berlin ist Stadtimkerei ein Trend. Zwischen 2009 und 2013 ist die Zahl der Mitglieder im Berliner Imkerverband um etwa 50 Prozent gestiegen. Heute zählt der Hauptstadtverband rund 1200 Mitglieder, die über die ganze Stadt verteilt etwa 7000 Bienenvölker betreuen. Wie viele zig Millionen Bienen aber tatsächlich durch die Stadt fliegen, kann niemand sagen. Denn die Anzahl der Bienen, die in einem Volk zusammen leben, ändert sich ständig. Im Frühling und Sommer hat ein Volk viel mehr Bienen als zu anderen Jahreszeiten. Zudem berücksichtigt der Imkerverband bei seinen Zahlen auch nur die Honigbienen, die Wildbienen werden nicht miteingerechnet.

"Wir sind jetzt mitten im Bienenjahr", erklärt die 44-jährige Mayr, die ursprünglich aus Bayern kommt und seit 20 Jahren in Berlin lebt. "Das geht von A bis A, also von April bis August." In diesen fünf Monaten fliegen die Bienen umher, sammeln von den umstehenden Bäumen und Blumen Pollen und Nektar ein und produzieren Honig.

Im Rhythmus von zehn bis 14 Tagen fährt Mayr in dieser Zeit zu jedem von ihren insgesamt 15 Bienenstöcken in ganz Berlin und sieht nach, wie es ihren kleinen Honig­produzenten geht. Mit ihrem Bienenvolk hier oben auf dem Zeughofflachdach ist sie heute zufrieden. Sie baut sogar noch einen zweiten Honigraum auf den Bienenstand obendrauf. Mehr Platz für die Bienen, mehr Honig für die Imkerin.

Jedes Volk bringt 15 bis 20 Kilogramm Honig

Wenn es gut läuft, kann Mayr drei Mal im Jahr Honig ernten. Ende Mai zum ersten Mal, dann noch mal Ende Juni und Mitte Juli. Von jedem Volk erhält sie zwischen 15 bis 20 Kilogramm Honig. Im vergangenen Jahr kam sie auf etwa 300 Kilogramm Honig, schätzt die Stadtimkerin. Mayr schwört, dass sie aus jedem Honig die Blüten herausschmecken kann. Ahorn, Rosskastanie, Robinie. "Mein Honig erinnert mich an meine Kindheit", sagt sie.

Und schmeckt sie auch die Großstadt aus ihrem Honig raus, den Feinstaub und Abgase? "Nein", beruhigt sie. "Die Biene schwitzt jegliche Partikel, wie eben Feinstaub, übers Wachs aus", erklärt die Stadtimkerin. Ihre Bienen fühlen sich im Lebensraum Großstadt wohl, ist sich Mayr sicher. "Berlin ist eine der grünsten Städte Europas. Hier gibt es viel mehr Pflanzenvielfalt als auf dem Land. Die industrielle Landwirtschaft ist eintönig", sagt sie.

Viele Wildbienenarten in Deutschland bedroht

Für die Bienen gefährlich werden können Pestizide, die in Pflanzenschutzmitteln enthalten sind. Insbesondere Insektizide aus der Gruppe der Neonicotinoide gelten als Bienen-Killer. Die darin enthaltenen Wirkstoffe – die bekanntesten sind Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam – verteilen sich beim Wachsen der Pflanze in Stängel, Trieben und Blättern. Sogar in den Pollen sind sie noch nachweisbar.

Bienen, die Nektar und Pollen von diesen Pflanzen sammeln, nehmen das Gift auf. Die EU hat diese drei besonders gefährlichen Insektizide zwar jüngst verboten. Aber dennoch sind laut BUND von den über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten mittlerweile 31 vom Aussterben bedroht, 197 gefährdet und 42 stehen auf der Vorwarnliste.

Bienen bringen den "Geschmack der Stadt"

Ihren Imkerhut hat Mayr mittlerweile ausgezogen und sich auf dem Flachdach in die Sonne gesetzt. Im leicht bayerischen Akzent erzählt sie, dass sie vor zehn Jahren etwa zur Imkerei kam. Zwar war ihr Großvater auch schon Bienenzüchter. Aber erst als sie sich im Zuge eines Ideenwettbewerbs mit schrumpfenden Städten und innerstädtischen Brachflächen auseinandersetzte, kam ihr die Idee, selbst Bienen zu halten.

Von der Imkerei leben kann sie zwar nicht. Sie besitzt mit drei Freunden noch eine Bar an der Schlesischen Straße. Ihren Honig verkauft sie unter dem Label Stadtbienenhonig im Internet und in Geschäften in Berlin. Aber für Mayr hat die Honigproduktion noch einen ganz anderen Vorteil: "Seitdem ich meine Bienen habe und meinen eigenen Honig produziere, fühle ich mich Berlin noch viel mehr verbunden. Ich kenne den Geschmack der Stadt."

