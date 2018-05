Meteorologin: Sonne und Hitze bleibt Region erhalten

Wiesenmargeriten blühen in einem Garten.

Potsdam. Sonne und Hitze bleiben der Region Berlin-Brandenburg in den kommenden Tagen weiter erhalten. "Von dem schönen Wetter muss sich niemand verabschieden", sagte eine Meteorologin vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam am Sonntag auf Anfrage. Es sei ein wunderbarer Frühsommer. Bis Mittwoch werden die Temperaturen noch Rekordwerte von 30 bis 33 Grad erreichen. Ab dann gehe es dann leicht abwärts. "Angenehme 23 bis 25 Grad sind dann zu erwarten", sagte sie. Die Sonne werde sich auch weiter zeigen. Es gebe aber noch einige Unwägbarkeiten: aufgrund der hohen Temperaturen könne es immer wieder örtlich Wärmegewitter geben.

( dpa )