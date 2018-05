Ein Schmuckstück zum Geburtstag

Der 20. September ist für die Berliner Morgenpost und ihre Leser und Mitarbeiter ein besonderes Datum. An diesem Tag vor 120 Jahren erschien die Zeitung zum ersten Mal. Keine andere Zeitung in Berlin gibt es länger.

Bereits seit Anfang Mai zeichnen wir die publizistische Geschichte des Blattes jeden Sonntag in einer Serie in der "Berliner Illustrirten Zeitung" nach. So berichtete die Berliner Morgenpost in ihrer Anfangszeit über die Erfindung des Telefons ebenso wie über das erste Autorennen in der Stadt. Artikel gab es auch über den inzwischen weltberühmten "Hauptmann von Köpenick" und über den tragischen Untergang der "Titanic". Weitere Folgen unseres Rückblicks beschäftigen sich mit den Jahren der Weimarer Republik, der Zeit des Nationalsozialismus oder beschrieben die deutsche Teilung als das Provisorium, als das sie sich zum Glück erwies. Ende 2018 werden wir mit unserem Blick in das Morgenpost-Archiv in der Gegenwart angekommen sein.

Zum Jubiläum präsentieren wir in Zusammenarbeit mit Juwelo, dem Berliner Experten für Edelsteine und Echtschmuck, eine einzigartige Kollektion an Schmuckstücken. Weil wir möchten, dass unsere Jubiläumskollektion am Ende genau den Geschmack unserer Leser trifft, zählen wir auf Sie: Wählen Sie bis zum 10. Juni Ihr persönliches Lieblingsdesign aus den hier veröffentlichten vier Kollektionsvorschlägen aus.

Jede Schmucklinie besteht dabei jeweils aus Ohrringen und einer Kette mit Anhänger sowie einem Ring und Manschettenknöpfen, erhältlich in Silber oder vergoldet. Der Design-Vorschlag mit den meisten Stimmen wird dann von Juwelo produziert und zu unserem Geburtstag erhältlich sein.

Abgestimmt werden kann im Internet auf der Webseite www.morgenpost.de/jubilaeumsschmuck. Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlosen wir im September drei Schmuckstücke der Gewinner-Kollektion. Wir möchten Sie weiter auf dem Laufenden halten – wenn Sie erfahren wollen, welches Design die meisten Stimmen bekommen hat und wie Sie die Gewinner-Kollektion vorbestellen können, geben Sie bei der Abstimmung Ihre E-Mail-Adresse an und uns die Erlaubnis, Sie anschreiben zu dürfen.