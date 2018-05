Regierender Bürgermeister Michael Müller ist in der SPD in Not

Berlin. Stärke und Schwäche der Berliner SPD lassen sich im Hans-Jochen-Vogel-Saal des Willy-Brandt-Hauses besichtigen. An einem heißen Abend versuchten vergangene Woche elf weitgehend unbekannte Sozialdemokraten, das Parteivolk zu überzeugen, warum gerade sie die besten Kandidaten für Europa sind. Einer will die Diäten halbieren. Alle beschwören ein "soziales Europa". Die meisten fordern ein "Ende der Sparpolitik". "Viele von denen habe ich noch nie gesehen", sagt ein Kreisvorsitzender.

Dass ein knappes Dutzend meist junger Genossen beim SPD-Landesparteitag am Freitag als Kandidaten für das Europäische Parlament antritt, kann man als Ausweis für innerparteiliche Demokratie bewerten und als Beleg für die vielen engagierten Mitglieder. Oder als Schwäche der Führung.

Die selbst ernannte "Europa-Partei" SPD überlässt eine wichtige Personalie mehr oder weniger dem Zufall. Ob die No-Names aus Berlin auf der Bundesliste der SPD für die Europawahlen in einem Jahr einen aussichtsreichen Platz ergattern, ist zumindest fraglich.

Einflussreiche SPD-Mitglieder kritisieren Müller

Der Landesvorsitzende Michael Müller, so kritisieren es einflussreiche Parteimitglieder, habe sich nicht gekümmert, nachdem klar wurde, dass die bisherige Brüssel-Abgesandte, Sylvia-Yvonne Kaufmann, nicht noch eine Runde drehen wollte.

Dabei hatte der Regierende Bürgermeister eigens Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner angesprochen. Der Musikmanager debattierte mit seiner Familie den Wechsel nach Brüssel und sagte zu. Nur um dann zu merken, dass Müller nichts unternahm, um ihn ernsthaft zu unterstützen. Renner zog zurück.

Die EU-Personalie ist ein weiterer Beleg dafür, wie wenig der Landesvorsitzende Müller sich innerparteilich durchsetzen kann. Er lässt wichtige Fäden in der Partei lose herumflattern, während er am Sonnabend bei einer Privataudienz mit Papst Franziskus über Flüchtlinge und Populismus sprach.

Müller kann sich in der Partei nicht wirklich durchsetzen

Auch andere Personalentscheidungen liefen nicht glücklich für Müller. Seine Kandidaten für den engeren Landesvorstand, der inklusive des Vorsitzenden am Sonnabend neu gewählt wird, konnte er nur zum Teil durchsetzen. Müller wollte die junge Abgeordnete Maja Lasic aus Mitte als Vize, obwohl der Kreisverband den Parteilinken Julian Zado bevorzugte. Müllers Idee, den Juso-Bundesvorsitzenden und Anti-GroKo-Helden Kevin Kühnert zu seinem Stellvertreter zu machen, scheiterte.

Kühnert wäre nach Müller und Schatzmeisterin Angelika Schöttler das dritte Vorstandsmitglied aus seinem Bezirk Tempelhof-Schöneberg gewesen. Unmöglich in der auf Regionalproporz gepolten Berliner SPD. Auch die Besetzung des Senatskanzleichefs wirkte nicht souverän. Vier Wochen war der Stuhl frei. Schließlich griff Müller auf seinen Vertrauten Christian Gaebler zurück. Alle gehen davon aus, dass er mehrere Absagen kassierte.

Hartz-IV-Vorstöße brachten Müller Aufmerksamkeit

Mit seinen bundespolitischen Vorstößen erlangte Müller zwar mediale Aufmerksamkeit. Aber sein als "Alternative zu Hartz IV" angekündigtes "solidarisches Grundeinkommen" wird allenfalls in ein Programm für geförderte Stellen für Langzeitarbeitslose münden. Dass Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Europa-Liste anführen sollte, hielt kaum ein Sozialdemokrat außer Müller für eine gute Idee.

Seit Müller kurz vor der Berliner Wahl 2016 den Landesvorsitz von Jan Stöß zurückeroberte, hat er keine Ruhe in die Partei gebracht. In Umfragen ist die SPD auf 18 Prozent gestürzt und hinter Linke und CDU zurückgefallen. Der Streit mit Fraktionschef Raed Saleh schwelt weiter.

Noch-Landesvize Mark Rackles rügte in einem Brief "Mehltau" und Müllers "Nicht-Kommunikation". Ex-Senatskanzleichef Björn Böhning forderte gemeinsam mit Parteifreunden von links und rechts einen "Neuanfang" und eine "inhaltliche Neuaufstellung". Dass der ehemals enge Mitarbeiter versichert, es gehe nicht um Personen, klingt kaum glaubwürdig. Wer, wenn nicht Müller, der seinen Griff nach dem Chefsessel mit einer nötigen Bündelung der Kräfte an der Spitze begründete, ist hauptverantwortlich für den Zustand der Landespartei? In dieser Lage wären beim Parteitag 70 Prozent für Müller schon ein ordentliches Resultat, rechnen sie in der SPD.

Ob es Müller gelingt, die SPD wieder auf die Siegerstraße zu führen, bezweifeln viele in der Partei, auch wenn kurzfristig eine Revolte nicht zu erwarten ist. Was Müller sagt, ist meist nicht falsch, entfacht aber keine Begeisterung. So bei der Personalrätekonferenz letzte Woche. Hauptpersonalratschefin Daniela Ortmann forderte mutige Schritte, um die Verwaltung nach vorne zu bringen. "Mit Klein-Klein und Weiter-so kommen wir nicht voran." Müller scheut aber den großen Wurf. Man wolle "an einigen Stellschrauben nachjustieren, um ein Stück besser zu werden".

Mehr zum Thema:

Michael Müller würdigt Papst Franziskus bei Privataudienz

Müller ist beim Papst – die Koalition streitet

Berliner SPD streitet über "Zukunftspapier"

Sozialdemokraten kritisieren Michael Müller scharf

Angst vor "SPD-Filz": Koalitionsstreit über Rechnungshofchef