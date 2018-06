Beatsteaks live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Lenny Kravitz spielt am 12. Juni in der Zitadelle Spandau

Lenny Kravitz spielt am 12. Juni in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

The Damned verwandeln das SO36 in ein Pogo-Meer

The Damned verwandeln das SO36 in ein Pogo-Meer

Lenny Kravitz is back on stage: Nach fast dreijähriger Pause kommt die Rocklegende 2018 endlich wieder live nach Deutschland. Am 12. Juni spielt Kravitz im Rahmen seiner aktuellen "Raise Vibration Tour" ein exklusives Konzert in Berlin.

Was erwartet die Besucher?

Bei der energiegeladenen Bühnenshow trifft Nostalgie auf neue Stücke: Kravitz hat neben Klassikern, wie "Fly Away", "American Woman" oder "Are You Gonna Go My Way" Songs aus seinem brandaktuellen Album "Raise Vibration" mit im Gepäck, das voraussichtlich im September diesen Jahres erscheinen wird.

Wo wird Lenny Kravitz auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag, 12. Juni, gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Lenny Kravitz sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 74,50 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Foto: James Moy / pa/empics

Welche Songs wird Lenny Kravitz spielen?

Diese Songs spielte Lenny Kravitz bei seinem Konzert in Guadalajara in Mexiko am 18. April 2018:

Fly Away Dig In American Woman/ Stir it up It Ain't Over 'Til It's Over Stand By My Woman Believe I Belong to You Stop Draggin' Around Tunnel Vision The Chamber Can't Get You Off My Mind Always on the Run Where Are We Runnin'? Let Love Rule Again

Zugabe:

What the Fuck Are We Saying? Are You Gonna Go My Way

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Lenny Kravitz live in Berlin 2018, Dienstag, 12. Juni, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin