Zwei Schwerverletzte bei Fahrradunfällen in Berlin

Berlin. Zwei Radfahrer sind bei Unfällen in Berlin schwer verletzt worden. Sie ereigneten sich in Hellersdorf und Friedrichshain. Ein 45-jähriger Mann war am Freitagabend mit dem Rad auf der Hellersdorfer Straße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort fuhr er gegen ein Verkehrsschild, das er übersehen hatte. Der Radfahrer stürzte und wurde am Bein schwer verletzt. Er erlitt zudem eine Platzwunde am Kopf.

In Friedrichshain stürzte am Samstagmorgen ein 27-Jähriger vom Rad, als er auf der Kynaststraße gegen einen geparkten Wagen fuhr. Er wurde im Gesicht schwer verletzt und zog sich Hautabschürfungen an den Armen und Beinen zu. Er trug einen Fahrradhelm. Dadurch habe wohl Schlimmeres verhindert werden können. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Radfahrer bereits vorher ins Schleudern geraten war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von zwei Promille, wie die Beamten mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )