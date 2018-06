Beatsteaks live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Die Beatsteaks entern endlich wieder die Bühnen der Republik: Am 9. Juni machen sie Halt in Berlin für ein exklusives Open-Air-Konzert in der Waldbühne. Im Gepäck haben Arnim Teutoburg-Weiß, Bernd Kurtzke, Peter Baumann, Thomas Götz und Torsten Scholz Songs aus ihrem aktuellen Album "Yours" – und natürlich einige ihrer größten Hits wie "Hand in Hand", "I Don't Care As Long As You Sing" und "Hello Joe".

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Konzert in der Waldbühne sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Mit ein wenig Glück können auf Online-Ticketbörsen im Fansale noch Karten ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist etwas tiefer in die Tasche greifen.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Das Rockquintett Beatsteaks

Foto: KRAUTHOEFER

Welche Songs werden die Beatsteaks spielen?

Diese Songs spielten die Beatsteaks bei ihrem Konzert am 14. April in Dortmund:

Yours Hello Joe Frieda und die Bomben Summertime Automatic I Want to Break Free Monster Fever She Was Great Summer Jane Became Insane Policoro Cheap Comments Badfish Hand in Hand Milk & Honey Hey Du 40 Degrees You in Your Memories To Be Strong I Do Let Me In Gentleman of the Year

Zugabe:

L auf der Stirn So'ne Musik I Don't Care as Long as You Sing Barfrau Cut Off the Top Sabotage

Wie komme ich zur Waldbühne?

Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt sind Gehhilfen und alkoholfreie Getränke in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken, kleine Picknicktaschen und Plastikbesteck. Nicht erlaubt: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven - Stative - Videokameras - Klappstühle - Glas, Pet-Flaschen größer als 0,5 Liter, Dosen - Kinderwagen - Tiere - Waffen - Feuerwerkskörper - Haarspray, Sprühfarben.

Die Beatsteaks live in Berlin, Sonnabend, 9. Juni 2018, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin