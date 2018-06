Sweet feiern Bandjubiläum mit Open-Air-Konzert in Berlin - Tickets & Termin

The Sweet feiern ihr Jubiläum in der Zitadelle Spandau

Die Band Sweet lädt am 9. Juni zu einem ganz besonderen Konzert in die Zitadelle Spandau. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Sweet feiern ihr 50-jähriges Jubiläum: Nicht mit einer ausgedehnten Tour, sondern mit einer besonderen Geburtstagsshow in Berlin. Wer mitfeiern will, sollte sich den 9. Juni im Kalender anstreichen und zum "Gold Birthday Bash" von Sweet in die Zitadelle Spandau kommen.

Es wird ein exklusives Open-Air-Konzert zu dem Gitarrist Andy Scott, Pete Lincoln, Tony O'Hora und Bruce Bisland einige musikalische Weggefährten als "Very Special Guests" eingeladen haben. Fans dürfen sich auf einen Mix der größten Hits aus 50 Jahren Bandgeschichte freuen – darunter "Fox On The Run", "Ballroom Blitz" und "Love Is Like Oxygen".

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.00 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Jubiläumskonzert von Sweet sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 55,40 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Sweet 50th-Anniversary-Open-Air 2018, Sonnabend, 9. Juni 2018, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin