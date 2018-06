Art Garfunkel live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

The Damned verwandeln das SO36 in ein Pogo-Meer

Art Garfunkel besitzt zweifellos eine der markantesten Stimmen der Popgeschichte. An der Seite seines langjährigen Partners Paul Simon, auf einem Dutzend Soloalben und in unzähligen Konzerten hat er in den vergangenen 50 Jahren immer wieder Millionen von Menschen verzaubert.

Jetzt kommt Art Garfunkel mit seinem Soloprogramm für 5 Konzerte nach Deutschland. Seine Fans in Berlin dürfen sich auf ein exklusives Konzert am Freitag (8. Juli) im Admiralspalast freuen. Im Mittelpunkt stehen neben den eigenen Hits die Hymnen der Simon and Garfunkel-Ära wie "Bridge Over Troubled Water", "Mrs. Robinson" , oder "The Sound of Silence".

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Art Garfunkel sind noch Karten erhältlich. Aber nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert im Admiralspalast ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 69 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Welche Songs wird Art Garfunkel spielen?

Diese Songs spielte Art Garfunkel bei seinem Konzert am 17. Mai in Tarrytown (USA):

April Come She Will The Boxer Perfect Moment A Heart in New York Scarborough Fair The Side of a Hill Homeward Bound Someone to Watch Over Me Real Emotional Girl For Emily, Whenever I May Find Her Bright Eyes Bridge Over Troubled Water The Sound of Silence Kathy's Song

Zugabe:

Now I Lay Me Down to Sleep

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich ca. 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 & 12 sowie die Buslinien 147 & N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Art Garfunkel live in Berlin 2018, Freitag, 8. Juni 2018, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte