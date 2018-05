Neue Freiluft-Ausstellung in früherem DDR-Militärgefängnis

Schwedt. Mit der Aufarbeitung eines besonderen Kapitels der DDR-Vergangenheit beschäftigt sich eine neue Freiluftausstellung im ehemaligen DDR-Militärgefängnis in Schwedt (Oder). Neun Tafeln informieren über die Baugeschichte und das Geschehen in der Einrichtung, die vor 50 Jahren in Betrieb genommen und 1990 geschlossen wurde. Sie ergänzt die Schau "NVA-Soldaten hinter Gittern" in dem Gebäude.

In Schwedt befand sich ab 1968 das einzige Militärgefängnis der DDR. Soldaten und Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) wurden dort auch ohne Urteil inhaftiert. Bis zu drei Monate konnten sie nur auf Befehl ihrer Kommandeure in eine Disziplinarkompanie versetzt werden. Zwischen 1982 und 1990 wurden rund 800 Personen inhaftiert - wegen Befehlsverweigerung und Fahnenflucht, aber auch wegen "staatsfeindlicher Hetze" gegen die DDR.

Am 26. April 1990 wurde der letzte Militärstrafgefangene entlassen, die Einrichtung dann Ende Mai 1990 geschlossen. Die Gefangenenbaracken wurden abgerissen. Unter Denkmalschutz stehen unter anderem der Wachturm und die Hauptwache.

( dpa )