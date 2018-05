80 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer in Wilmersdorf

Einsatzkräfte an der Mergentheimer Straße in Wilmersdorf

In einem Mehrfamilienhaus in Wilmersdorf ist es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Das Dach brennt in voller Ausdehnung.

Berlin. Rund 80 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bekämpfen am Sonnabend einen Dachstuhlbrand an der Mergentheimer Straße in Wilmersdorf. Das Dach brenne in voller Ausdehnung auf einer Fläche von 200 Quadratmetern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde bislang niemand, hieß es weiter.

#Brand #Steglitz

In der #Mergentheimer_Straße brennt es im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Unser Kräfte haben die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingeleitet. Verletzt wurde bisher niemand.

Wir sind mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Informationen folgen.. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 26, 2018

Die Feuerwehr war kurz vor 12 Uhr zu dem Brand des Mehrfamilienhauses gerufen worden. Mit einer sogenannten Riegelstellung wollen die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Wohnhäuser übergreift. "Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig und wird uns noch einige Zeit herausfordern", teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Es brennen 200 m² Dachfläche in #Steglitz. Eine Riegelstellung verhindert eine Ausbreitung auf andere Wohnhäuser.

Aufgrund der hohen Außentemperatur achten unsere Einsatzleiter besonders auf kurze Einsatzdauer und ausreichend Flüssigkeit der Einsatzkräfte. pic.twitter.com/b4CJTy3Mq1 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 26, 2018

( BM/ag )