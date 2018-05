Eltern und Kinder gehen gegen Kita-Krise auf die Straße

Berliner Eltern und ihre Kinder sind am Sonnabend für mehr Kita-Plätze und eine bessere Qualität der Betreuung auf die Straße gegangen. Kurz nach 11 Uhr erreichte der Demonstrationszug, der an der Friedrichstraße gestartet war, den Pariser Platz am Brandenburger Tor. Die Polizei ging von einer Teilnehmerzahl im unteren vierstelligen Bereich aus, Reporter vor Ort schätzten die Zahl der Demonstranten auf etwa 5000. Angemeldet worden waren 1800 Teilnehmer. Aufgerufen zu der Demo hatte ein Elternbündnis.

Was kann Berlin gegen die Kita-Krise tun? In Berlin fehlen rund 3.000 Kitaplätze und vor allem die dazugehörigen Erzieher. Was kann Berlin gegen die Kita-Krise tun?

Vor allem junge Eltern und ihre kleinen Kinder nahmen an der Demonstration teil. Am Pariser Platz sammelten sich unzählige Kinderwagen, an den Aufzügen am S-Bahnhof Brandenburger Tor kam es zu langen Staus. Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verteilten Wasser, Popcorn, Sonnencreme und Sonnenhüte.

Bei Reden auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor kritisierten GEW-Vertreter den Berliner Senat und forderten vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (beide SPD) mehr Geld für Kitas. Viele Teilnehmer zeigten Plakate mit Aufschriften wie "Herr Müller, nun re(a)gieren sie mal", "Kita statt Krise" oder "Nur die Harten kommen in den Kindergarten".

In Berlin gibt es laut Familienverwaltung rund 170.000 Plätze in Kitas und Tagespflege. Obwohl sich diese Zahl in den vergangenen Jahren stetig erhöht hat, fehlen momentan unterm Strich etwa 2500 Plätze. Folge ist, dass etliche Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekommen - obwohl sie darauf einen Rechtsanspruch haben.

( BM/lov )