Regenwassermanagement bei neuen Wohnvierteln geplant

Berlin. In den neuen Berliner Wohnvierteln soll Regenwasser die Lebensqualität der Bewohner steigern helfen. Zudem soll ein dezentrales Regenwassermanagement dabei helfen, dass weniger davon einfach in die Kanalisation fließt und bei Starkregen womöglich Überschwemmungen verursacht. Aktuell sei in allen zehn in Planung befindlichen Stadtquartieren ein solcher neuer Ansatz möglich und auch vorgesehen, teilte die Stadtentwicklungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Georg Kössler mit. Dafür würden individuelle Konzepte entwickelt.

Rot-Rot-Grün hatte beschlossen, dass jährlich ein Prozent weniger Regenwasser im Abwassersystem ankommt. Stattdessen soll mehr Wasser etwa in Grünflächen oder urbanen Gärten versickern, verdunsten oder gespeichert werden.

( dpa )