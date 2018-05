Bei den Demonstrationen der AfD und deren Gegnern könnten Zehntausende am Sonntag auf die Straße gehen. 2000 Polizisten im Einsatz.

Verkehr Worauf sich Autofahrer am Sonntag einstellen müssen

Tausende Menschen wollen am Sonntag gegen eine Großdemonstration der Alternative für Deutschland (AfD) im Berliner Regierungsviertel protestieren. Angekündigt sind zahlreiche Aktionen, die von friedlichen Kundgebungen über einen Bootskorso auf der Spree bis hin zu Blockaden reichen. Bis Freitagnachmittag waren insgesamt 13 Veranstaltungen bei der Polizei angemeldet. Wie viele sich an den Anti-AfD-Protesten beteiligen werden, ist unklar, es könnten aber Zehntausende werden. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz mit mehr als 2000 Polizisten aus zehn Bundesländern sowie aus den Reihen der Bundespolizei vor. Autofahrer und Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel müssen sich derweil auf zahlreiche Absperrungen und Umleitungen in der Innenstadt einstellen.

Die AfD hat bundesweit zu ihrer Demonstration "Zukunft für Deutschland" aufgerufen und 10.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. Die Demonstration soll um zwölf Uhr am Hauptbahnhof beginnen und bis zum Brandenburger Tor führen. Auf dem "Platz des 18. März" ist dann eine Kundgebung geplant. Als Redner sind die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland angekündigt.

Polizei will an der Strecke Absperrungen aufbauen

Zahlreiche politische Initiativen und Gruppen haben ihrerseits angekündigt, den Demonstrationszug der AfD blockieren zu wollen. Erste derartige Aktionen könnten am Hauptbahnhof beginnen. Schon bei früheren Demonstrationen der AfD hatten linke Protestierer immer wieder versucht, Absperrungen der Polizei zu überwinden, um auf der Straße Sitzblockaden aufzubauen. Auch diesmal kündigten Aktivisten auf einer linksradikalen Internetseite an: "Wir rufen dazu auf, den AfD-Aufmarsch mit allen notwendigen Mitteln zu sabotieren."

Die Polizei sieht sich wiederum ihrem Auftrag verpflichtet, das im Grundgesetz verbriefte Demonstrationsrecht durchzusetzen. Dieses Recht stehe auch der AfD zu, hieß es. "Die Versammlungsfreiheit gilt für alle", sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf. "Jeder darf demonstrieren, wenn er sich an die Gesetze hält. Aber das muss jede Gruppe auch der anderen zugestehen."

Auch öffentlicher Nahverkehr von Absperrungen betroffen

Dennoch drohen wieder gewalttätige Zusammenstöße zwischen linksradikalen Demonstranten und der Polizei.Um die Strecke der AfD entlang des Spreeufers sowie durch die Reinhardt-, Luisen- und Wilhelmstraße von Blockaden frei zu halten, baut die Polizei voraussichtlich schon in der Nacht zu Sonntag Absperrungen im Regierungsviertel auf. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte sie darüber, dass es am Sonntag in der Zeit von 12 bis etwa 20 Uhr auf zahlreichen Straßen zu verkehrsbedingten Einschränkungen kommen kann.

Genannt werden unter anderem die Albrechtstraße, der Alexanderplatz, Budapester, Dorotheen- und Friedrichstraße. Ebenso der Hackesche Markt und der Hardenbergplatz sowie das gesamte Bereich rings um das Brandenburger Tor, den Tiergarten und den Berliner Hauptbahnhof.

Betroffen von dern Absperrungen wird auch der öffentliche Nahverkehr sein. So wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Betrieb der U-Bahnline U55 (Hauptbahnhof – Brandenburger Tor) eingestellt, auch der S-Bahnhof Brandenburger Tor dürfte wie bei vergleichbaren Anlässen geschlossen werden. Welche Buslinien verkürzt oder umgeleitet werden, konnte die BVG am Freitag noch nicht sagen. "Die konkreten Anordnungen dazu trifft die Polizei", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz. Die Verkehrsbetriebe wollen über Twitter und auf ihrer Internetseite rechtzeitg über Einschränkungen informieren.