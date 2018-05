Grütters denkt über Spitzenkandidatur in Berlin nach

Berlin. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) denkt über eine Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin nach. "Für mich ist das ein echtes inneres Ringen", sagte Grütters, die seit Dezember 2016 auch CDU-Landesvorsitzende ist, dem "Spiegel". Entschieden werde aber "unabhängig von meiner Person" nicht vor 2020, so Grütters: "Weil man jeden Kandidaten, jede Kandidatin verheizen würde, wenn man sie zu früh nennt". Es sei ihr aber eine Ehre, ihrer Wahlheimat Berlin schon in ihrer jetzigen politischen Funktion "dienen zu können". Seit 2016 sitzt die CDU in Berlin auf der Oppositionsbank, in Umfragen rangierte sie zuletzt etwa gleichauf mit SPD und Linken.

( dpa )