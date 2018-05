Brände Feuer in Mehrfamilienhaus in Schmargendorf

Berlin. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schmargendorf ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brachen die Flammen auf einem Balkon eines sich im Ausbau befindlichen Dachgeschosses aus. Die Dachkonstruktion werde umfangreich kontrolliert, hieß es. Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzten. 54 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Situation sei übersichtlich. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

( dpa )