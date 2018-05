Humboldt-Forum-Intendant: „Ja, es ist Abenteuer“

Berlin. Er ist schlagfertig. "Ohne Sorgen" ("sans souci") möchte er nach Berlin gehen. Das Humboldt Forum zu einer starken Marke machen wie eben das Schloss Sanssouci in Potsdam. Hartmut Dorgerloh wechselt die Schlösser – von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zum Humboldt Forum in Berlin. Am 1. Juni wird er sein Amt antreten. Wir trafen ihn in seinem Büro mit idyllischem Grünblick in der Potsdamer Dienstvilla.

Neil MacGregor hat gesagt, es ist gut, dass mit Ihnen ein Deutscher übernimmt, der sich mit der Organisationsstruktur im Humboldt Forum auskennt. Das klingt nach Kritik an dieser bürokratischen Super-Organisation?

Hartmut Dorgerloh: Die Gründungsintendanten haben der Kulturstaatsministerin mehrere Vorschläge gemacht. Und letztlich waren es Vorschläge von Kollegen, die Erfahrung im deutschen Kulturbetrieb haben. Es braucht jemanden, der sich auskennt im Geflecht zwischen Bund und Ländern, aber auch in Berlin. Jemand, der weiß, nach welchen Regeln man in Deutschland mit öffentlichen Geldern umgeht.

Das große Thema ist doch jetzt die Inbetriebnahme des Hauses, also der Übergang vom Bau in den Betrieb. Da sind hier in Deutschland eine Menge von Regeln zu beachten. Die Versammlungsstättenverordnung beispielsweise kennt nicht jeder Brite und das muss er auch nicht.

Aber wenn Sie hier in den Potsdamer Schlössern und Gärten jedes Jahr hunderte Veranstaltungen – vom Weihnachtsmarkt bis zur Schlössernacht – organisieren, sollten Sie auch mit der Versammlungsstättenverordnung vertraut sein. Derlei ist für das Humboldt Forum wichtig, wenn die Besucher sich wohlfühlen sollen.

Neil MacGregor wurde als "Heilsbringer" für dieses Projekt eingeflogen. Die Realität war hart, mit den unterschiedlichen Partnern im Humboldt Forum auf einen Nenner zu kommen.

Er hat Großartiges geleistet. Aber ja, es ist ein Abenteuer! So wie sich Alexander von Humboldt aufmachte nach Amerika, so machen wir uns auf den Weg zum Humboldt Forum. Viele Dinge sind nicht eingeübt, können es auch nicht sein, weil das Humboldt Forum eben inhaltlich wie konzeptionell etwas Neues ist. Deshalb muss ich sehen, wie man das organisieren kann. Auch ein Schiff mit einem deutschen Kapitän kann auf den Weltmeeren unterwegs sein.

Sie haben jetzt erstmals den Begriff "Freistätte für Kunst und Wissenschaften" für das Humboldt Forum gewählt. Sonst hieß es immer: ein Weltmuseum anderen Typs. Warum diese Begriffsänderung?

Der Begriff ist "geklaut", aus der Zeit, in der die Humboldts noch lebten. Es gab für Friedrich Wilhelm IV. einen Vorschlag vom damaligen Chef der Königlichen Museen, die gesamte Spreeinsel hinter dem Alten Museum in eine Freistätte für Kunst und Wissenschaften zu verwandeln. Das war der Beginn der Museumsinsel. Das hing damals stark mit der Universität zusammen.

Die heutige Alte Nationalgalerie, dieser Tempelbau, sollte einmal das Audimax, der große Vorlesungssaal der Universität werden. In meiner frühen Zeit als Denkmalpfleger in Ost-Berlin beschäftigte ich mich mit der Nationalgalerie und fand die Bezeichnung "Freiheit von Kunst und Wissenschaften" immer toll. Es geht um einen Ort der freien Meinungsäußerung und Diskussion. Genau das ist im Humboldt Forum gefragt.

Wie politisch wird das Humboldt Forum letztlich sein?

Das Humboldt Forum in der Mitte der Stadt steht an einem Ort, der zu öffentlichen Debatten reizt. Zuerst gab es die große Diskussion darum, was dort gebaut werden soll, ob der Palast der Republik abgerissen wird. Jetzt gibt es die Diskussion darum, wie die Objekte präsentiert werden, und wie wir mit Sammlungen aus den kolonialen Zusammenhängen umgehen.

Also: Ich möchte, dass sich das Humboldt Forum aktuell zu globalen, kulturell wichtigen Fragen positioniert, sich einbringt in öffentlichen Auseinandersetzungen zur Zukunft unserer Welt und unserer Gesellschaft. Aber das Humboldt Forum wird nicht vermitteln: Wir wissen, wie es geht! Das Humboldt Forum ist vielmehr ein Ort, wo offen wie auf einem antiken Marktplatz verhandelt werden kann.

Und wo bleiben Sie als Intendant dabei?

Es muss natürlich jemand dafür sorgen, dass auch alle zu Wort kommen. Meine Aufgabe als Intendant wird es sein, ein vielfältiges, lebendiges Programm anzubieten. Das wird breit sein: vom Philharmoniker-Konzert im Schlüterhof bis hin zur Spezialisten-Konferenz, von einem Flashmob im Haus bis hin zur Beteiligung an der Langen Nacht der Wissenschaft, die es in Berlin schon gibt. Wir werden nicht alles neu erfinden!

Bislang war es so, dass vieles an den Konzepten des Humboldt Forums akademisch klang und sehr wissenschaftlich. Sie stehen für Popularisierung.

Friedrich der Große hat nie für möglich gehalten, dass einmal Tausende Menschen durch sein Schlafzimmer laufen würden. Unsere Aufgabe ist also, Geschichten zu erzählen, Gegenstände zum Sprechen zu bringen. Das Schlafzimmer von Friedrich wird erst dann interessant, wenn man sieht – da ist gar kein Bett vorhanden.

Wo hat er – bitte schön – geschlafen? Geschichten zu erzählen haben wir hier gelernt. Gerade bei den Ethnologischen Sammlungen ist es ein wichtiges Thema für die Zukunft, welche Story man erzählt. Für mich ist es eine Pyramide: Sie muss an der Basis ganz breit sein, also zugänglich für jedermann, ohne Zugangsbeschränkungen. Und dann gibt es spezielle Themen, für sich nur ein kleiner Kreis interessiert.

Die Zusammenarbeit von Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dem Land Berlin und der Humboldt Universität gilt als schwierig. Künftig gibt es dafür Kooperationsverträge. Sind Sie Diplomat oder Moderator?

Die Governance-Struktur, also die Organisationsstruktur, ist eine neue Entwicklung. Ein Modell für das 21. Jahrhundert. Wir können heute nicht mehr so managen oder regieren wie bisher. Die verschiedenen Partner müssen eine neue Form des Miteinanders finden. Ein bisschen Good Will gehört schon dazu. Stellen Sie sich das wie eine WG vor, in der allerdings noch keiner WG-Erfahrung hat.

Sie rechen also mit Widerstand?

Wenn man sich auf etwas Neues einlässt, dann heißt das, man muss das bisherige aufgeben. Meine Aufgabe ist es, diesen Prozess so zu organisieren, dass alle bestmöglich zum Zuge kommen. Aber teilen heißt auch, es kann nicht jeder 100 Prozent haben.

Das heißt, Sie werden manchmal ein Machtwort sprechen?

Wenn es darum geht, wer beispielsweise an einem Sonnabend in den großen Veranstaltungssaal kommt. Das kann immer nur einer ein. Das werden praktische Fragen sein, aber es sind ja alle mit Vernunft begabt.

Potsdams Oberbürgermeister hat gesagt, wenn einer es in Berlin schafft, in der "Schlangengrube" zurecht zu kommen, sind Sie es. Haben Sie Angst in Berlin?

Die Schlange ist übrigens ein tolles Thema für Sonderausstellungen (lacht). Von Adam und Eva im Alten Testament bis hin zu den asiatischen Kulturen sind Schlangen Teil mythologischer Erzählungen. Ich habe den größten Respekt vor der Gleichzeitigkeit, also der Fertigstellung des Gebäudes und der Vorbereitung der Eröffnung.

Hier ist das Schiff neu, die Mannschaft auch, und das Ganze geschieht unter dem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit. Das ist eine große Aufgabe. Aber ich bin Pragmatiker: Vielleicht probiert man zu Anfang nicht gleich alles aus, sondern macht das, was man macht, möglichst gut. Dann kann man sich noch steigern.

Was meinen Sie konkret?

Es geht im Humboldt Forum ja nicht nur um das geistige, sondern auch das leibliche Wohl. Denken Sie an die Gastronomie. Man kann tolle Essenskonzepte zu Afrika und Asien umsetzen, passend zu den Ausstellungen. Zuerst aber muss die Tagesgrundversorgung für tausende Besucher funktionieren.

Ein großes Thema ist die Provenienzforschung. Wie gut sind Sie da aufgestellt?

Provenienzforschung ist ein Thema, das uns auch in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg seit Jahren beschäftigt. Ich kenne die Methodik gut, die Probleme auch: Es dauert lange, es führt nicht immer zu jenen klaren Antworten, die man sich erhofft. Im Humboldt Forum ist dies primär eine Aufgabe der Staatlichen Museen.

Ihnen gehören die Objekte, sie haben die Expertise. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass in Sonder- und Wechselausstellungen, aber auch in den ständigen Präsentationen, dem Thema mehr Gewicht gegeben wird. Aber natürlich brauchen die Staatlichen Museen mehr Geld und Personal für diese Aufgabe. Ich bin sehr froh, dass sie beides auch bekommen.

Der freie Eintritt für die nächsten drei Jahren gilt im Humboldt Forum als so gut wie sicher. Wie wollen Sie das den anderen Berliner Museumschefs vermitteln, die mit den Einnahmen rechnen müssen?

Wenn es uns darum geht, eine Freistätte für Kunst und Wissenschaften für alle zu sein, ist freier Eintritt eine Möglichkeit. Der Basiseintritt wird frei sein, alle Sonderausstellungen und -Formate werden etwas kosten. Aber das hat wirtschaftliche Folgen. Mit dem Bund und Berlin muss es mittelfristig eine einheitliche Lösung geben für alle Häuser in Berlins Stadtmitte.

Sie treten nächsten Freitag am 1. Juni an, was wird Ihre erste Aufgabe sein?

Am Freitag werde ich in Madrid sein. Auf der Jahresversammlung der Association des Résidences Royales Européennes, sprich: des europäischen Schlösser-Netzwerkes, werde ich mich als deren Vize verabschieden. Mein erster Arbeitstag im Humboldt Forum wird deshalb der 4. Juni sein. Ich werde mich ganz viel auf der Baustelle umtun, mit vielen Kolleginnen und Kollegen sprechen, die für den Bau Verantwortung haben. Denn der muss fertig sein, wenn wir inhaltlich etwas machen möchten! Ich habe hier in Potsdam am meisten gelernt, wenn ich mit dem Gärtner und Hausmeister unterwegs war.

