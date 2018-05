Saisonziel erreicht: Füchse hoffen noch auf Champions League

Berlin. Die Füchse Berlin blicken bereits zwei Spieltage vor dem Ende in der Handball-Bundesliga auf eine überaus erfolgreiche Saison. Durch den EHF-Pokal-Sieg ist die internationale Teilnahme gesichert und das Soll erfüllt. Doch auch die direkte Qualifikation für die Champions League ist noch möglich. Eigentlich hatten die mit der letzten Energie spielenden Hauptstädter nicht mehr damit gerechnet, dass durch die Fehltritte der Konkurrenz noch mehr drin ist und die Spannung weiter hoch gehalten werden muss. "Aber es läuft gerade einfach zu gut, als dass man einen Gang zurückschalten könnte", sagte Manager Bob Hanning.

Sieben Siege in Serie haben die Füchse erzielt: Angesichts des straffen Programms und der anhaltenden Verletzungssorgen eine herausragende Leistung. Auch gegen den TuS N-Lübbicke mussten die Berliner über ihre Grenze gehen, um am Ende klar mit 26:20 zu gewinnen. "Ich muss tausendmal in dieser Saison sagen: Hut ab", lobte Trainer Velimir Petkovic seine Spieler, die am Sonntag (12.30 Uhr) das schwere Auswärtsspiel in Melsungen bestreiten müssen. "Wir haben unser Ziel erreicht, wir können ohne Druck dort spielen", meinte Kapitän Petr Stochl.

Bei den Berlinern werden zwei weitere Spieler fehlen: Matthias Zachrisson hat Oberschenkelprobleme, und Stipe Mandalinic musste wegen einer Knieverletzung gegen Lübbecke vom Feld. Ob sie im letzten Spiel gegen Hüttenburg am 3. Juni dabei sind, ist ungewiss. "Wir müssen schauen, dass wir die letzten Spiele noch irgendwie über die Bühne bekommen", bemerkte Hanning.

( dpa )