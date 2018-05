Cottbus. Mit dem 3:2-Sieg aus dem Hinspiel im Rücken blickt der FC Energie Cottbus optimistisch auf das Endspiel um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. "Alles liegt in unserer eigenen Hand", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag in Cottbus.

Am Sonntag (14.00 Uhr) spielt der Titelträger der Regionalliga Nordost gegen Nordmeister SC Weiche Flensburg im Cottbuser Stadion. "Unser Ziel ist ganz klar, am Sonntag zu gewinnen", betonte Wollitz.

( dpa )