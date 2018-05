Regierungschef Müller freut sich auf Gespräch mit dem Papst

Venedig. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller freut sich auf seine erste Begegnung mit dem Papst. "Ich bin einfach gespannt auf das Gespräch", sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag Rande der Internationalen Architektur-Biennale in Venedig.

Müller, der derzeit amtierender Präsident des Bundesrats ist, trifft das katholische Kirchenoberhaupt am Samstag bei einer Privataudienz im Vatikan. Ausgangspunkt für das Treffen sei eine Konferenz vor zwei Jahren gewesen, bei der der Papst mit europäischen Bürgermeistern über die Flüchtlingssituation in ihren Städten gesprochen habe, so Müller. "Es wird mit Sicherheit wieder aktuelle Themen geben, über die man sich auch kurz austauschen kann."

Italien selbst ist für Müller ein "wunderbares Urlaubsland". "Wir haben es als Familie oft genossen", sagte er. "Aber es ist natürlich auch ein Land einer großen Geschichte und einer großen Kultur, die einem überall begegnet in den Städten, und man kann wahnsinnig viel erleben und lernen und das ist richtig schön."

( dpa )