Abgeordnete fordern den Senat auf, flächensparend zu agieren. Dafür sollen Wohnen, Gewerbe und Handel an einem Ort stattfinden.

Wohnraumnot Rot-Rot-Grün will dichter und höher bauen

Berlin. Die Berliner Mischung aus Gewerbe, Handel und Wohnen auf einem Grundstück war typisch für die Gründerzeitgebiete in der Stadt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich jedoch in vielen Fällen eine strikte Trennung von Wohn- und Gewerbequartieren durchgesetzt. Das soll sich nach dem Willen der Fraktionen von SPD, Linken und Grünen schleunigst ändern.

Mit dem Antrag "Flächensparendes Bauen", der auf der kommenden Sitzung des Abgeordnetenhauses eingebracht werden soll, "sagen wir den öden eingeschossigen Supermärkten den Kampf an", sagt der Bauexperte der SPD, Daniel Buchholz. "Wir wollen damit zudem die wertvollen Flächen dichter und höher bebauen."

Auf vielen Grundstücken stehen nur eingeschossige Bauten

Auf Grundstücken, die etwa in Folge von Kriegseinwirkung in der Nachkriegszeit nur mit eingeschossigen Handelseinrichtungen, Tankstellen, Garagenanlagen und Kfz-Parkplätzen belegt wurden, sei eine effektivere bauliche Nutzung angesichts des knappen Baulandes geboten, heißt es in der Begründung zum Antrag.

Da für die privaten Eigentümer eine solche Grundstücksentwicklung nicht nur mit vielen rechtlichen und finanziellen Risiken verbunden sei, sondern auch eine planerische Herausforderung darstelle, müsse der Senat Beratung und Unterstützung für derartige Vorhaben anbieten, fordern die Abgeordneten.

Lompscher soll über Umsetzung des Vorhabens berichten

Und: Die Nutzungsmischung dürfe nicht allein von privaten Eigentümern verlangt werden, "sondern ist von öffentlichen Grundstückseigentümern vorbildgebend zu realisieren", schreiben die Abgeordneten. Wo es Bedarfe gebe und eine städtebaulich sinnvolle Lösung möglich sei, sollen verschiedene Nutzungen gestapelt auf einem Grundstück untergebracht werden. Es sei zudem zu prüfen, inwiefern der Tausch von Grundstücken bei der Umsetzung helfen könne.

Die vorstehenden Ziele sollen auch bei Neubauquartieren mit entsprechenden städtebaulichen Situationen Anwendung finden. Den Auftrag an die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher wollen die Koalitionäre auch kontrollieren: Erstmals zum 31. Oktober solle ihre Behörde jährlich über die Umsetzung des Antrags berichten.

