Senat streitet über verkaufsoffenen Sonntag

Berlin. Gibt es noch Chancen auf einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag in Berlin? Der Handelsverband Berlin-Brandenburg will einen Vorstoß dafür unternehmen, wie Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen der Berliner Morgenpost sagte. Die Wirtschaftsverwaltung erklärte, sie unterstütze das Anliegen, Voraussetzung sei aber, einen geeigneten Sonntag zu finden.

Wie berichtet, hatte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) am vergangenen Dienstag die verkaufsoffenen Sonntage für die zweite Jahreshälfte 2018 bestimmt. Der Entscheidung gingen Gespräche voraus, an denen auch die Wirtschaftsverwaltung, der Handelsverband und die Gewerkschaft Verdi beteiligt waren. Ausgewählt wurden schließlich der 12. August zur Leichtathletik-EM, der 2. September zur Funkausstellung IFA und zum Stadionfest Istaf sowie der 9. und 23. Dezember "zu zahlreichen Weihnachtsmärkten in der ganzen Stadt", wie es in der Begründung heißt.

Ein verkaufsoffener Sonntag mehr wäre möglich

Die Geschäfte dürfen dann jeweils von 13 bis 20 Uhr ihre Türen öffnen. Zusammen mit den drei verkaufsoffenen Sonntagen zur Grünen Woche, den Filmfestspielen und der Tourismusbörse ITB im ersten Halbjahr gibt es in diesem Jahr in Berlin also nur sieben stadtweite verkaufsoffene Sonntage und damit einen weniger als in den vergangenen Jahren. Der Spielraum, den das Berliner Ladenöffnungsgesetz ermöglicht – pro Jahr acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage –, wird 2018 nicht ausgeschöpft.

Arbeitssenatorin Breitenbach reagierte kritisch auf Busch-Petersens Initiative. "Ich möchte das Paket nicht noch einmal aufschnüren", sagte sie der Berliner Morgenpost. An den Gesprächen hätten schließlich alle beteiligten Seiten teilgenommen, gemeinsam habe man sich auf diese vier verkaufsoffenen Sonntage geeinigt, dämpfte sie die Erwartungen.

Verdi klagte gegen Sonntagsöffnung

Auch Erika Ritter, bei Verdi für den Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zuständig, begrüßte die "gründliche Auswahl" der Sonntage für das zweite Halbjahr. Weitere Sonntage, über die diskutiert worden sei, hätten die Kriterien für eine Ausnahme vom Ladenöffnungsgesetz nicht erfüllt, sagte Ritter der Morgenpost. Dies müsse auch vor dem Hintergrund einer noch ausstehenden Gerichtsentscheidung betrachtet werden.

Die Gewerkschaft hatte gegen die ersten drei verkaufsoffenen Sonntage geklagt und sich auf die vom Grundgesetz geschützte Sonntagsruhe berufen. Die Anlässe Grüne Woche, Berlinale und ITB rechtfertigten keine Ausnahme, ein öffentliches Interesse liege nicht vor. Das Verwaltungsgericht gab Verdi recht, das Oberverwaltungsgericht ließ im Januar in einer Eilentscheidung die Geschäftsöffnung indes zu. Eine Grundsatzentscheidung in der Hauptsache steht aber laut Verdi noch aus.

