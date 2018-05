Mann mit Baseballkeule zu Tode geprügelt: Prozess beginnt

Berlin (dpa/bb) – Ein Jahr nach einem tödlichen Anschlag auf einen Familienvater in Berlin-Britz mit einem Baseballschläger hat der Prozess gegen einen 19-Jährigen begonnen. Die Anklage lautet auf Mord. Mit zwei bislang unbekannten Komplizen soll der Beschuldigte den 43-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus erschlagen haben. Der 19-Jährige habe zudem in die Hosentasche des Opfers gegriffen, um nach einem von seinem Vater unterzeichneten Schuldschein zu suchen, heißt es in der am Donnerstag vor dem Landgericht verlesenen Anklage.

Die mutmaßlichen Angreifer sollen das Opfer am Morgen des 17. Mai 2017 von hinten attackiert haben. Der 19-Jährige soll laut Anklage entweder selbst zugeschlagen oder durch seine Anwesenheit die Tat abgesichert habe. Der 43-Jährige starb noch am Tatort.

Der deutsche Angeklagte, der einer arabischstämmigen Großfamilie angehören soll, befindet sich seit Oktober in Untersuchungshaft. Das Opfer habe einer anderen arabischstämmigen Großfamilie angehört, hieß es am Rande des Prozesses. Das Tatmotiv sei bislang nicht klar. Es hänge möglicherweise mit einem Darlehen in Höhe von rund 130 000 Euro zusammenhängen, das das Opfer dem Vater des Angeklagten gewährt habe.

