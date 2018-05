Pakete gestohlen und geplündert: Bewährungsstrafe

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Berlin. Weil er als Kurierfahrer über Monate hinweg Pakete gestohlen und geplündert hatte, ist ein 33-Jähriger zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den Mann am Donnerstag des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie der Verletzung des Postgeheimnisses in 35 Fällen schuldig. Zudem ordneten die Richter die Einziehung von knapp 30 000 Euro als Wertersatz an. Der Angeklagte hatte gestanden.

Der 33-Jährige war als Kurierfahrer bei der Deutschen Post DHL tätig, als er zwischen Dezember 2014 und Juni 2015 in seinem Zustellbezirk in Berlin-Grunewald Pakete für sich behielt. Zu deren Verbleib hatte er laut Ermittlungen im Scansystem keine oder falsche Angaben gemacht. Mehrere Nachnahmesendungen, die er einsteckte, seien auf fiktive Personen bestellt worden. Waren für fast 30 000 Euro - vor allem Handys und hochpreisige Kleidungsstücke - habe er erbeutet.

Der inzwischen als Busfahrer tätige 33-Jährige erklärte, er habe seiner Freundin finanziell helfen wollen. "Ich habe nicht viel nachgedacht." Die Waren habe er "selber genutzt". Ob der Angeklagte auch mit Warenbestellungen an fiktive Empfänger zu tun hatte, blieb im Verfahren ungeklärt. Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen den Anträgen von Staatsanwältin und Verteidiger. Es ist aber noch nicht rechtskräftig.

( dpa )