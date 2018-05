Mit Messern bedroht: Raubüberfall im Supermarkt

Berlin. Zwei mit Messern bewaffnete Maskierte haben einen Supermarkt in Berlin-Schöneberg überfallen. Die Unbekannten sollen am späten Mittwochabend einen 42-jährigen Kassierer in dem Geschäft in der Barbarossastraße mit den Messern bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Nachdem der 42-Jährige den Männern das Geld aushändigte, haben diese noch eine weitere Kasse gewaltsam geöffnet und daraus Geld gestohlen. Die Maskierten flohen mit ihrer Beute in einem Auto in unbekannte Richtung. Der Mann wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt.

( dpa )