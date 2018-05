Flixbus will der Deutschen Bahn auf der Schiene Konkurrenz machen. Sehen Sie im Video vier Dinge, die man zu Flixtrain wissen muss.

In Berlin erhöht sich die Zahl der Fernbus-Haltestellen von Flixbus auf neun.

Fernbus Das sind die neuen Flixbus-Haltestellen in Berlin

Berlin. Mit zwei neuen Haltestellen und zusätzlichen Direktverbindungen baut Flixbus sein Angebot in Berlin weiter aus. Ab sofort fahren die grünen Busse auch von den S-Bahnhöfen Pankow-Heinersdorf und Ahrensfelde ab, teilte der in München ansässige Fernbusanbieter mit. Die Zahl der Flixbus-Halte in der Hauptstadt erhöht sich auf neun.

Von Ahrensfelde aus geht es freitags bis montags unter anderem zu den Ostseebädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf Usedom. Ab Pankow-Heinersdorf fahren Fernbusse täglich nach Hamburg, Rostock und Greifswald. Flixbus fährt inzwischen mehr als 500 Ziele im deutschsprachigen Raum an. Auch beliebte europäische Reiseziele wie der Plattensee in Ungarn oder Velden am Wörthersee können von Berlin aus direkt erreicht werden.

