In Berlin tobt ein Verteilungskampf um Tagesmütter

Berlin. Irgendwann auf dieser Suche nach einem Kitaplatz für meine Tochter in Berlin wollte ich etwas kaputt machen. Oder irgendjemanden anschreien. Aber diese junge, blonde Frau?

Seit einem Jahr hatten wir gesucht. In Prenzlauer Berg zudem, was in etwa so aussichtsreich ist wie eine Wette auf die Meisterschaft des Hamburger SV. "Bei uns in diesem Jahr nur Geschwisterkinder", hieß es hier. "Oh, oh, da mache ich Ihnen aber keine Hoffnung, Herr Meyn", lautete die Antwort dort. Meine Frau und ich verabredeten sogar, dass nur noch ich bei den vornehmlich weiblichen Kitaleitern anrufen sollte. Bisschen männlichen Charme spielen lassen und so. Entweder habe ich keinen, oder das zog auch nicht.