Ermittlungen gegen Polizisten wegen Flüchtlings-Misshandlung

Berlin. Nach Gewaltvorwürfen bei einem Polizeieinsatz ermittelt das Berliner Landeskriminalamt gegen Beamte aus den eigenen Reihen. Das teilte die Polizei am Mittwoch per Twitter mit. Dabei geht es um den Verdacht der Körperverletzung im Amt.

Bei einem Einsatz der Polizei in einer Lichtenberger Jugendwohngruppe im Ortsteil Fennpfuhl sollen nach Angaben des Kinder- und Jugendhilfe-Verbundes Berlin/Brandenburg am Morgen des 9. Mai unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge misshandelt und verletzt worden sein.

Ein Jugendlicher musste nach dem Einsatz operiert werden

"In Folge der Misshandlungen mussten zwei der Jugendlichen, zu deren Zimmern sich die Sicherungseinheit rechtswidrig Zutritt verschaffte, im Krankenhaus behandelt und einer von ihnen operiert und drei Nächte stationär aufgenommen werden. Außerdem kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen in deren Folge die Jugendwohngruppe kurzzeitig unbewohnbar war", heißt es in einem Brief des Kinder- und Jugendhilfe-Verbundes Berlin/Brandenburg.

Zu einem derzeit viel diskutierten Polizeieinsatz, der sich am 09. Mai in #Lichtenberg ereignete, möchten wir Sie hier informieren.

^tsm pic.twitter.com/FiKvHqR4M1 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 23, 2018

In der Twitter-Mitteilung der Polizei hieß es, die Jugendhilfeeinrichtung sei mit richterlichem Beschluss am 9. Mai durchsucht worden. Grund war demnach ein wegen Raubes verdächtiger Jugendlicher. Der nach eigenen Angaben 18-Jährige kommt aus Syrien und ist polizeibekannt, unter anderem wegen zahlreicher Gewaltdelikte und Widerstandes gegen Polizeibeamte. Deshalb habe das Raubkommissariat mit Unterstützungskräften die Einrichtung durchsucht.

Der Trägerverein erhebt schwere Vorwürfe

Bei dem Zugriff, so der Vorwurf, sollen auch Unbeteiligte verletzt worden sein. Laut Darstellung des Kinder- und Jugendhilfeverbundes befanden sich zum Zeitpunkt des Zugriffs drei Bewohner in der Einrichtung, als die Polizei die Wohnungstür eintrat. Ein unbeteiligter Jugendlicher, der aus seinem Zimmer trat , in sein Zimmer zurückwich und zunächst seine Tür verschloss, sei angeblich von Polizisten in dessen Zimmer zu Boden gerungen und mit Schlagstöcken malträtiert worden. Der Jugendlich soll, so der Verein, Hämatome und einen verrenkten Arm davongetragen haben.

Laut der Darstellung des Trägervereins seien die Polizisten auch in den Raum eines zweiten, unbeteiligten Jugendlichen eingedrungen. Ihn sollen die Beamten von seinem Bett gerissen und in eine Glastür geworfen haben. Dabei soll der Jugendliche Schnittwunden erlitten haben, eine davon 15 Zentimeter lang. Den gesuchten 18-Jährigen trafen die Beamten schließlich in einem anderen Zimmer an. Dort soll der Syrer zu Boden geworfen und mit Handschellen fixiert worden sein. Ein Polizeisprecher sagte, dass man ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet habe. An dem Einsatz waren 13 Beamte der Kriminalpolizei und des Raubkommissariates beteiligt.