In der kommenden Woche steigen die Temperaturen in Berlin bis auf 30 Grad Celsius - da ist jede Abkühlung willkommen (Archiv)

Wetter in der Hauptstadt Kommende Woche werden es in Berlin bis zu 30 Grad

Berlin. Offiziell ist noch Frühling, den Sommer scheint das aber wenig zu kümmern. Schon jetzt hat sich das Sommerwetter in Berlin festgesetzt. Nachdem die Temperaturen bereits in den vergangenen Tagen auf bis zu 25 Grad gestiegen ist, sollen es bei sonnig-heiterem Wetter Donnerstag bis 27 und am Freitag bis 29 Grad Celsius werden, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Auch am Wochenende erwartet der Wetterdienst mit jeweils bis zu 27 Grad sommerliche Temperaturen in der Hauptstadt. Wenngleich am Sonnabend ab Nachmittags vereinzelt auch Schauer auftreten können und Gewitter möglich sind, heißt es in der Voraussage der Meteorologen.

Noch höher steigt das Thermometer dann in der kommenden Woche. Am Dienstag und Mittwoch erwarten die Meteorologen bestes Badewetter bei in der Spitze bis zu 30 Grad Celsius.