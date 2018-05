Mit Crystal gehandelt: Vater und Sohn erhalten Haftstrafen

Cottbus. Ein Vater und sein Sohn sind zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil sie in Südbrandenburg kiloweise mit der Droge Crystal gehandelt haben. Das Landgericht Cottbus verhängte am Mittwoch Gesamtfreiheitsstrafen von jeweils neuneinhalb Jahren, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der 62-Jährige und sein 29 Jahre alter Sohn waren von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden, weil sie demnach zwischen Februar und Juni 2017 die Droge nach Deutschland einführten und in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und anderen Orten Handel damit trieben. Die Ankläger nannten eine Drogenmenge von mehr als zehn Kilogramm, die nach Deutschland gebracht wurde.

Das Gericht entsprach beim Strafmaß gegen den Vater der Forderung der Staatsanwaltschaft, für den Sohn hatte diese zehn Jahre Haft verlangt, wie es vom Gericht hieß. Die Verteidigung hatte demnach jeweils neun Jahre Haft beantragt.

( dpa )