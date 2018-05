Religion "Weil ich hier leben will": Jüdischer Kongress in Berlin

Berlin. Jüdinnen und Juden aus ganz Deutschland wollen auf einem Treffen in Berlin über ihre Zukunft in der Bundesrepublik diskutieren. Auf dem Jüdischen Zukunftskongress "Weil ich hier leben will" (5. bis 11. November) wollten sich rund 1000 Teilnehmer über die Perspektiven jüdischen Lebens in Deutschland vergewissern, sagte der Rabbiner Walter Homolka von der Leo-Baeck-Stiftung (Berlin/New York) am Mittwoch.

Antisemtische Vorfälle und wachsende Kritik an Israel würden mit Sorgen wahrgenommen. Aber unter jungen Juden bestehe auch Zutrauen in ihr Leben in Deutschland. Der Kongress solle die Vielfältigkeit jüdischen Lebens abbilden, sagte Homolka.

Der Kongress zum 80. Jahrestag der Pogromnacht am 9. November 1938 wolle das Gedenken an den Holocaust mit dem Blick nach vorne verbinden, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Immer mehr Juden aus aller Welt ziehe es nach Berlin. Mittlerweile lebten in der Stadt schätzungsweise zwischen 20 000 und 30 000 Juden. Dazu kämen Zehntausende Israelis, für die Berlin ein attraktiver Ort sei.

Unterstützt wird der Kongress von mehreren Organisationen, darunter dem Zentralrat der Juden und der Jüdischen Gemeinde Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Kulturverwaltung und der Bundeszentrale für politische Bildung.

( dpa )