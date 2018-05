Tausende Menschen bei Anti-AfD-Protest erwartet

Transparente mit den Aufschriften "Stoppt die AfD" und "Gegen Rassismus im Bundestag" am 22.10.2017 in Berlin.

Berlin. Die Organisatoren des Anti-AfD-Protests erwarten am Sonntag in Berlin deutlich mehr Teilnehmer als bei der Demonstration "Zukunft Deutschland" der AfD. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch stellten fünf Bündnisse ihre Protest-Pläne vor: "Unser Ziel ist es, so viele Menschen auf die Straße zu bekommen, dass für die AfD kein Durchkommen ist", sagte eine Sprecherin. Sie erwarte bei den vier Haupt-Demonstrationen "deutlich mehr als 10 000 Menschen".

Derweil korrigierte die AfD ihre erwartete Teilnehmerzahl nach unten: Der AfD-Bundesvorstand rechnet nun mit 2500 bis 5000 Demonstranten - angekündigt waren zunächst 10 000 Menschen.

