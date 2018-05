CDU legt Sieben-Punkte-Programm gegen Kitaplatzmangel vor

Bunte Zahnputzbecher stehen in einer Kita in Berlin Nord-Neukölln.

Berlin. Die Berliner CDU-Fraktion hat ein Sieben- Punkte-Programm gegen den Mangel an Kitaplätzen in der Hauptstadt vorgelegt. Als Sofortmaßnahme fordern die Christdemokraten unter anderem die unbürokratische Übernahme privater Betreuungskosten für Eltern, die trotz Rechtsanspruchs keinen Kita-Platz finden. Nötig sei auch eine Mobilisierung aller Personalressourcen: Aus Sicht der CDU könnte etwa die Obergrenze für Quereinsteiger von 33 Prozent in Ausnahmefällen gerade für kleinere Kitas überschritten werden. Als mittelfristig erreichbare Ziele nannte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Mittwoch unter anderem eine bessere Bezahlung für Erzieher, eine Fachkräfteoffensive und mehr Anreize für den Kita-Bau. An diesem Samstag ist eine von Eltern organisierte Demonstration geplant.

( dpa )