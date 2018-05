DAK: Viele Ausfalltage durch chronische Rückenschmerzen

Potsdam. Mehr als 900 000 erwerbstätige Brandenburger leiden laut einer Studie der Krankenkasse DAK unter Rückenschmerzen. Dadurch fielen 2017 mehr als 1,5 Millionen Tage an, an denen die Beschäftigten nicht arbeiten konnten, informierte die DAK Brandenburg am Mittwoch in Berlin über ihren aktuellen Gesundheitsreport "Rätsel Rücken - warum leiden soviele Brandenburger unter Schmerzen?". 73 Prozent der Arbeitnehmer seien mindestens einmal im Jahr davon betroffen, sagte die Leiterin der DAK Landesvertretung Brandenburg, Anke Grubitz. Ein Großteil der Betroffenen melde sich noch nicht einmal krank.

Bundesweit wurden im November 2017 rund 5200 Versicherte befragt, aus Brandenburg 146. Zusätzlich wurden die Daten von 115 000 Versicherten und des Statistischen Bundesamtes ausgewertet.

( dpa )