Hausding: Comeback bei Wassersprung-Meisterschaften

Berlin. Rekord-Europameister Patrick Hausding gibt nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei den deutschen Wassersprung-Meisterschaften. Der 29-Jährige wird bei den Titelkämpfen bis zum Sonntag im Einzel vom Ein-Meter-Brett, vom Drei-Meter-Brett sowie im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett starten.

"Patrick ist wieder im Training. Die DM wird für ihn ein Prüfstein werden, wie belastungsfähig er wieder ist", sagte Chefbundestrainer Lutz Buschkow vorsichtig. Im Synchronspringen wird Hausding mit Lars Rüdiger starten, sein etatmäßiger Partner Stephan Feck ist noch verletzt.

Für die Salti- und Schraubenkünstler im Deutschen Schwimm-Verband (DSV) sind die fünftägigen Titelkämpfe in Berlin der entscheidende Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften in Edinburgh im August. Die EM findet in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August in Schottland statt.

Außer Feck fehlen auch Christina Wassen (Berlin) und Martin Wolfram (Dresden) noch verletzt. Für die EM-Vorbereitung werden die drei voraussichtlich trotzdem nominiert. "So erhalten wir noch Zeit, um schauen zu können, ob die drei noch rechtzeitig für die EM fit werden oder nicht", sagte Buschkow.

